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公投綁大選未定 北市競選廣告物管理自治條例暫時停審

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會法規會上午審議「北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，限縮競選廣告物設置地點、時間、型態、尺寸。記者楊正海／攝影
台北市議會法規會上午審議「北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，限縮競選廣告物設置地點、時間、型態、尺寸。記者楊正海／攝影

北市議會法規會上午審議「北市競選廣告物管理自治條例」修正草案，明定競選廣告物僅能在市府公告的選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處及車輛設置，時間、型態、尺寸也限縮，政黨初選時也不能有看板。但未來大選廣告可能改綁公投，恐產生爭議，經討論後，決議待12月18日公投綁大選公投案結果出爐後再審。

建管處指出，為維護市容景觀、公共安全、交通秩序，考量109年間辦理的i-Voting投票結果，以及網路社群媒體發展，逐漸以網路宣傳取代實體廣告的趨勢下，提出北市競選廣告物管理自治條例修正草案，110年經市政會議通過後送市議會審議。

草案中除新增由市府設置公設選舉公布欄，供政黨及候選人設置競選廣告物，現行自治條例設置競選廣告物時間為選舉投票日前2個月，政黨初選也有1個月時間可設置，草案修正為投票日前28天至5天不等，其中里長只有前5天，政黨初選均不得設廣告物。

法規委員會上午討論時，因政黨及參選人得設置競選廣告物的期間、地點被限縮，也相當程度影響政治言論的表達，議員意見不一。當初提案i-Voting的議員邱威傑指出，修法目的是考量市容景觀、環保及降低選舉門檻，例如現在大安文山區出現競選看板大戰，新人沒有設看板的財力和資源。

議員梁文傑認為，其實對現任議員來說，競選看板少，限縮到零也可以，但這也影響新人曝光的權益，爭取連任者反而占盡優勢，他認為應該要考慮到新人，以及政黨初選。

議員周威佑質疑，若競選廣告會影響市容、公安和交通秩序，商業廣告就不會？同一地點的廣告，賣汽車和參選人會有不同影響？這還涉及第三人的表達意見自由，若是有支持者在自家陽台自願設置廣告看板，要不要罰？

市議員汪志冰和戴錫欽也指出，認同修法的宗旨，但最大問題是有沒有辦法落實違規取締，過去通常是有檢舉才拆，無一致性，且執法能量有差別，違規廣告甚至選舉選完了還在，沒有公平性。

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