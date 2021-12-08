快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼「大河之舟」計畫讓新莊重現榮景 河濱人文廊帶開工

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新月池規劃一處新月型淺水池作為古港水域之意象。圖／新北高灘處提供
新月池規劃一處新月型淺水池作為古港水域之意象。圖／新北高灘處提供

新莊古早有「千帆林立新莊港」之盛景，市府從109年啟動當地「大河之舟」計畫，如今新月橋下人文廊帶工程已於6日開工，完工後將有多項富有人文歷史的景觀設施，盼能將新莊廟街人群導入河濱公園。

新莊位於大漢溪左岸，早期因淡水河船運之利帶動發展，有「一府、二鹿、三新莊」的美名，甚至「千帆林立新莊港」之盛景。市府從109年啟動新莊「大河之舟」計畫，要結合人文、休憩、觀光與優化生態，將運用猶如新月彎舟的珍貴水岸綠地，重現當年榮景。

高灘處說明，「大河之舟」將分階段進行，其中具新莊意象之人文廊帶已於本月6日開工，以新莊古碼頭連結城鎮發展為意象，於當地新興景觀地標「新月橋」橋下設置許多富有人文歷史之景觀設施。

其中包含，新月池以「一彎新月映古今」之概念，打造新月型淺水池，呈現古港水域之意象，水面可呈現新月橋倒影；文化解說廣場地坪將融合新莊人文歷史時間軸及解說設施，呈現新莊歷史發展之重要性；休憩遮蔭設施，以竹棚為意象以喻早期新莊竹仔市；帆船地景則是新莊港古貨船之眺景休憩平台，船頭朝向大漢溪，象徵以歷史為基底，航向永續河濱。

另外，人文廊帶也將打造全新休閒步道，並採減量方式移除大片新月廣場及入口廣場生硬之舖面，重新整合既有活動空間與動線，盼能將新莊廟街人群導入新莊河濱公園。

高灘處指出，人文廊帶工程已於12月6日開工，為配合施工需求，原自行車租借站新月站將於施工期間遷移至新月橋下方，原新月橋新莊端廣場也將全面封閉，造成不便請民眾見諒。

新月橋下設置新月形淺水池、文化解說廣場、大河之舟意象、休憩遮蔭設施、帆船地景及休憩步道等。圖／新北高灘處提供
新月橋下設置新月形淺水池、文化解說廣場、大河之舟意象、休憩遮蔭設施、帆船地景及休憩步道等。圖／新北高灘處提供
「大河之舟」模擬平面圖。圖／新北高灘處提供
「大河之舟」模擬平面圖。圖／新北高灘處提供
新月池模擬圖。圖／新北高灘處提供
新月池模擬圖。圖／新北高灘處提供
新月自行車租借站臨時遷移位置圖。圖／新北高灘處提供
新月自行車租借站臨時遷移位置圖。圖／新北高灘處提供
新月池及廣場模擬圖。圖／新北高灘處提供
新月池及廣場模擬圖。圖／新北高灘處提供

淡水河 碼頭 自行車

延伸閱讀

新北板橋車站、賣場設疫苗接種站 竟逾5成民眾打第一劑

限量100份！新北疫苗接種站送IKEA鯊魚口罩、吸管杯

影／隨到隨打 新北市新莊IKEA今開打疫苗

藝起來新莊串門子 體驗新莊在地文化

相關新聞

社子島環評將再開延續會 通過機會高

北市環評會今討論社子島開發案，其中因土地開發總隊提的溼地補充資料等，來不及對外公開，因此環評委員將再開延續會討論，但多數...

敬老金嗆藍綠聯手擋覆議 王世堅：柯文哲雷聲大雨點小

台北市政府市政會議昨通過「重陽敬老禮金致送自治條例」覆議案，預計下周送議會，對於市府將覆議，民進黨團及國民黨團均表示將甲...

敬老金藍綠合作擋覆議？藍嗆柯文哲「硬要覆議很丟臉」

台北市政府市政會議昨通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，預計下周送議會，對於市府將覆議，民進黨及國民黨團均表示將...

社子島環評擇日再開延續會議 居民感嘆：拖越久越複雜

社子島開發計畫案今進行環評，經過數小時討論，環評委員最後做出實質共識贊開發，其中北市府補正資料未經公告恐釀程序瑕疵，決議...

發情喵喵叫吵死人 熱血里長半夜攜伴抓浪貓

近年動保意識大幅提升，新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟共同舉辦「2021友善動物傑出里長奬」，其中樹林區圳福里長蘇...

漏夜排隊4天就為看偶像 新北歡樂耶誕城現「帳篷潮」

新北歡樂耶誕城演唱會將在11日周六、12日周日盛大展開，卡司豪華，包括茄子蛋、八三夭、玖壹壹、A-Lin等藝人接力演出。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。