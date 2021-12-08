盼「大河之舟」計畫讓新莊重現榮景 河濱人文廊帶開工

新莊古早有「千帆林立新莊港」之盛景，市府從109年啟動當地「大河之舟」計畫，如今新月橋下人文廊帶工程已於6日開工，完工後將有多項富有人文歷史的景觀設施，盼能將新莊廟街人群導入河濱公園。

新莊位於大漢溪左岸，早期因淡水河船運之利帶動發展，有「一府、二鹿、三新莊」的美名，甚至「千帆林立新莊港」之盛景。市府從109年啟動新莊「大河之舟」計畫，要結合人文、休憩、觀光與優化生態，將運用猶如新月彎舟的珍貴水岸綠地，重現當年榮景。

高灘處說明，「大河之舟」將分階段進行，其中具新莊意象之人文廊帶已於本月6日開工，以新莊古碼頭連結城鎮發展為意象，於當地新興景觀地標「新月橋」橋下設置許多富有人文歷史之景觀設施。

其中包含，新月池以「一彎新月映古今」之概念，打造新月型淺水池，呈現古港水域之意象，水面可呈現新月橋倒影；文化解說廣場地坪將融合新莊人文歷史時間軸及解說設施，呈現新莊歷史發展之重要性；休憩遮蔭設施，以竹棚為意象以喻早期新莊竹仔市；帆船地景則是新莊港古貨船之眺景休憩平台，船頭朝向大漢溪，象徵以歷史為基底，航向永續河濱。

另外，人文廊帶也將打造全新休閒步道，並採減量方式移除大片新月廣場及入口廣場生硬之舖面，重新整合既有活動空間與動線，盼能將新莊廟街人群導入新莊河濱公園。