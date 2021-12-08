新北COVID-19疫苗機動接種站 52%接種第1劑

新北市政府今天表示，觀察COVID-19疫苗機動接種站施打情形，昨天板橋車站與IKEA新莊店有52%是施打第1劑，顯示施打成果亮眼與必要性，日後只要有需要就設置機動站。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第256次應變會議暨市政會議，今天上午在市府18樓市政會議室舉行，市長侯友宜與各局處首長參加。

新北市從5日開始陸續在市府大樓及全聯板橋大觀店、板橋車站等地設置機動疫苗接種站，IKEA宜家家居新莊店也於7日開打。

衛生局長陳潤秋今天在防疫會議中報告，12月7日於IKEA新莊店及板橋車站總共接種515劑，其中接種第1劑共268劑，佔52%。

她說，其中，板橋車站接種站共施打220人，第1劑為110人，佔了50%；IKEA新莊店共施打295人，第1劑為158人，將近54%。

聽完報告後，市長侯友宜還再次確認，是否真的施打第1劑的民眾佔了一半，這些人戶籍是否在新北市；陳潤秋表示確實如此，很多都是附近的民眾、年輕人及過往旅客，都是沒有打過疫苗者。

侯友宜表示，不可以輕忽COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株，要嚴肅面對與彈性調整，並兼顧不影響民眾新型態的生活。目前並非絕對安全的生活，在雙北共同生活圈要做好境外管控的準備。

他說，設置機動性疫苗接種站，不但有必要且成果亮眼，也顯示仍有許多人尚未接種第1劑，希望民眾加強接種涵蓋率。另外，有資格打第3劑者，該打的就前往接種，才是正向推動防疫的方向。

衛生局表示，新北市的疫苗接種涵蓋率，以接種地統計，截至6日為止，第1劑為80.42%，第2劑為66.69%。