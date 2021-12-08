新北板橋車站、賣場設疫苗接種站 竟逾5成民眾打第一劑

為提升疫苗覆蓋率，新北在耶誕城、板橋車站、全聯、IKEA、家樂福及大遠百等賣場，設置機動疫苗接種站。新北市長侯友宜今日於市政會議上說，機動接種站不是沒有必要，像是來板橋車站接種的民眾，有50％是打第一劑，市府設置的耶誕城接種站也有約26%打第一劑，因此接種站有需要還是要設，同時也要把配套、環境衛生做好，是正向的推動方向。

新北12月5日在耶誕城、12月6日在全聯板橋大觀店、板橋車站B1、12月7日在IKEA新莊店陸續開設，板橋大遠百接種站今日也將開打，同時為了鼓勵民眾來施打，從12月7日至9日，新北各個接種站推出每天限量一百份的好禮。

新北衛生局長陳潤秋今日在市政會議上說，板橋車站機動接種站昨日施打200人，有50%民眾是來第一劑，Ikea新莊店也有相同情形，昨日接種300人約52%的民眾打第一劑；陳說，來打第一劑的多數附近民眾，或是是年輕人平常較少注意接種資訊，發現這裡有接種站就來打。

侯友宜表示，針對疫情仍要注意，尤其各國已經因為新變種病毒Omicron的入侵，採取口罩強制令、關閉夜店等措施。我們也要嚴格控管，不要因為新北43天沒有本土個案，就認為是安全的，這只是表示現在是安全的，並不是百分百絕對安全，境外的管控仍要做好準備。