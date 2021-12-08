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噪音擾鄰鬧上議會 林口資收場被清空

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市林口區文化北路違規資源回收場目前已清除回收物。圖／新北市環保局提供
新北市林口區文化北路違規資源回收場目前已清除回收物。圖／新北市環保局提供

新北市林口區文化北路違規資源回收場，因違反土地使用分區管制規定，並設置違章貨櫃屋作為辦公室使用，新北市議員陳明義在議會希望市府予以寬容期限、還爆出有價值上億的木頭存放在內，但市府仍強制進場清除，目前現址僅存施工及運輸等機具停放，原貯存之資源回收物及廢棄物已被清空。

林口資收場擾鄰案日前鬧上議會，新北市府公共安全聯合稽查小組認定確屬違章列為立即拆除對象，要求業者立即停止使用並限期改善。針對違反土地使用分區管制規定上堆置的資源回收物，要求業者以只出不進、避免擾鄰方式限期出清。

經公安小組進行違章貨櫃屋及現場資源回收物清理狀況，確認業者已依要求移除違章貨櫃屋，目前現址僅存施工及運輸等機具停放，原貯存之資源回收物及廢棄物皆已完成清除，惟仍要求業者應儘速尋找合法場地將現場地磅、車輛機具移置。

新北市府表示，從事資源回收處理行為相關業者，除需使用合法用地外，處理業、廢機動車輛回收業也應依規定向主管機關完成登記，始得從事應回收廢棄物回收、處理業務，不得任意污染環境。

資源回收 廢棄物

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