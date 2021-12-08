獨／檢舉達人哭哭 疫情肆虐檢舉獎金大減6成

今年新冠肺炎肆虐衝擊各行各業，連帶使檢舉達人的獎金收入也銳減，據新北市環保局最新統計資料顯示，近年亂丟煙蒂檢舉案件數平均每月約400件，今年疫情爆發、5月19日全國宣布三級警戒後，6月份的檢舉數量驟降至僅98件，統計今年5至10月檢舉案僅1100件，較去年同期2307件減少達6成，估算因疫情影響，檢舉達人也因此少了約50萬元入袋。

依「廢棄物清理法」及新北市環保局裁罰準則，今年初開始，於新北市亂丟菸蒂行為，從原罰金1200元調高至首次3600元罰鍰、再犯每次罰6000元、另菸蒂丟水溝則直接開罰6000元。約9年前新北市環保局為擴大執行亂丟垃圾檢舉案，將檢舉獎金從30%調高到50%，檢舉人拍一張至少可賺600至3000元不等，一張相當於一天工資，不少民眾轉行當起檢舉達人。

重賞之下必有勇夫，當時每月亂丟菸蒂檢舉案高達約2萬件，但也因不斷發生檢舉達人與被檢舉人街頭上演全武行，甚至跟拍連續檢舉等失控狀況不斷發生，環保局為避免檢舉變成社會紛擾，審議後將檢舉獎金調降，2017年新北市發布「新北市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，目前檢舉亂丟菸蒂獎金僅剩10%，獎金收入大減，檢舉案件數也下降至每月僅約400件。

而今年疫情肆虐，人人減少外出，就算外出也要戴口罩，騎車吸菸的行為大幅減少。而檢舉達人最大宗的檢舉案件，就是必須同時拍下機車騎士丟菸蒂及所騎乘的車牌號碼。

環保局統計，今年5至10月亂丟菸蒂檢舉案僅1100件，較去年同期2307件減少6成，估算檢舉獎金減少發放約50萬元，其中今年疫情爆發後的6月份，整個新北市亂丟菸蒂檢舉案僅98件，為歷年來單月檢舉數量最少。統計去年109年檢舉案共3189件，110年迄今檢舉案1663件，年度檢舉案件數因疫情影響，約減少將近一半。