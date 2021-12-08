北市動物園活動場補土 水豚寶寶趁隙脫逃逛街

台北市立動物園熱帶雨林區戶外活動場昨天進行補土作業，卻讓水豚寶寶趁隙脫逃。園方今天表示，工作人員當下決定一邊伴遊、一邊引導動物進入箱籠並搬運回家，將再檢討管理流程。

台北市立動物園發言人曹先紹今天接受媒體聯訪表示，水豚「妹妹」與牠在7月底產下的寶寶「加加」、「苳苳」，還有馬來貘「貘莉」與「貘花豆」一同居住在熱帶雨林區戶外活動場的兩個小島上，島中間則有水域環境。

曹先紹說，由於動物時不時會下水游泳，將陸域環境的泥土帶到水裡，因此昨天進行了補土作業，從獸舍開路到「貘莉」與「貘花豆」平時的活動範圍，因此僅先讓「貘莉」與「貘花豆」待在後場，「妹妹」、「加加」與「苳苳」則繼續在另外一端的島上活動。

曹先紹表示，補土作業到了下午約1時5分時開始收尾，但工作人員忘記了「妹妹」、「加加」與「苳苳」中午都會來找「貘莉」與「貘花豆」蹭飯吃，所以當水豚家族游到作業端來後，不確定是「加加」還是「苳苳」，看到門是開的，就出門逛逛街了。

曹先紹指出，工作人員發現動物脫逃時馬上跟著走出來，同時通報區內其他工作人員協助，由於動物本身沒有太大危險性，為了避免過度驚擾，工作人員決定當伴遊，陪著動物繞了一圈到空中走道上，與其他帶著擋板、搬運箱籠守候的工作人員合力把動物請回家，全程約20分鐘。

曹先紹強調，即便這次脫逃事件幸運地圓滿落幕，但在管理及流程上仍要檢討，包含門隨時要有人守著，且不要小看動物的聰明與調皮，避免類似事件再度發生。