社子島開發環評審議 正反方居民集結、百名員警待命

社子島開發計畫案今天上午進行環境影響評估審議，反對方與支持方一早就在台北市政府外集結，旁聽並等待環評結果，北市警出動大批員警當人牆將雙方隔開，就怕爆發衝突；自救會居民在對街高喊「反對區段徵收」、權促會民眾則在市府旁高舉「柯P硬起來」標語，盼加速環評審議。

立委陳椒華、議員黃郁芬與學者們聲援社子島自救會居民。陳椒華表示，社子島歷經藍綠兩黨市長都不敢開發，就是沒有徵求居民多數同意，他們不會選擇貿然開發，但如今社子島居民多數都沒有同意，為什麼柯市府要貿然開發？是否有利益在其中？

黃郁芬說，昨日已經揭露重要濕地及汙水處理廠的環評疏失，但環保局卻不開放民眾在環評會中發言；政大教授徐世榮指出，2017年進行環評範疇界定會時，許多人反對區段徵收，也提出可行替代方案，北市府卻忽略建言，堅持區段徵收，他呼籲社子島應重新確認可行替代方案。

社子島自救會發言人李華萍還喊出「四個不同意」，包括不同意區段徵收、不同意繼續禁建、不同意碾過社子島與不同意全區剷平獨留海科大，最後是同意九大聚落完整保存。

另一方面，反對方也有不少居民站出來力挺開發，議員陳建銘、陳政忠也到場支持。陳建銘表示，我很支持文化保存、環境保護，但社子島繼續下去不會有文化和環保，反而是種折磨，全台灣找不到其他地方50年沒有下水道、沒有便利商店、醫療院所，在有計畫下開發社子島，才能發揮最大價值。

社子島權益促進會指出，反對方運用錯誤訊息誤導民眾、拉攏學者與全國反開發團體向北市府施壓，拖延環評審查，阻止開發，但當地居民同意開發意願達8成，痛批反對方在幕後當黑手操弄影響環評進展。