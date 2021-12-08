快訊

新店「帽T殺手」機上畫面曝！ 警穿防護衣搭機押人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廉政署110年透明晶質獎 新北城鄉局獲表揚

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市城鄉局長黃國峰(前中)率新北市城鄉局員工與評委合影留念。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局長黃國峰(前中)率新北市城鄉局員工與評委合影留念。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局參與法務部廉政署110年透明晶質獎選拔，經外部專家委員進行嚴謹評核作業後，於17個參獎機關中，獲選為6個特優機關之一，為全國首獲此獎項之城鄉發展機關。局長黃國峰昨日赴國家圖書館出席頒獎典禮，接受法務部蔡清祥部長親自頒獎表揚。

新北市城鄉局近年推動許多亮點施政，展現不少廉能要素，諸如翻轉五股垃圾山、全國首創容積移轉評點新制簡化程序並增進結果之可預測性、創設地方政府第一個主責住宅管理及都市更新之行政法人「新北市住宅及都市更新中心」引進企業化經營思維且人才招募公平公開、以及以透明公正方式辦理住宅補貼維護弱勢居住正義等，均深獲廉政署肯定。

黃國峰表示，新北市改制升格後，整體正面臨城市轉型與提昇之關鍵時刻，更突顯城鄉發展局工作的重要。特別是近年市府大力推動「都更三箭」、「翻轉五股垃圾山」、「塭仔圳都市計畫」、「執行都更代拆與危老重建」等重大工作的時候，主動參與透明晶質獎選拔，正可以激勵團隊自我檢視，以期強化行政透明與風險管理課責等廉政預防工作，來贏得市民對市府施政的信賴。

黃國峰補充，廉政透明的工作除包括傳統核心的管控風險以防範貪腐事件外，在當今時代，為落實追求2030聯合國「永續發展目標」，對於宣揚分配正義以促進社會和諧穩定發展這方面，也是未來可以發揮許多價值的廉政新領域。城鄉局將秉持廉能持續推動各項市政建設，翻轉新北實現安居樂業目標。

都更

延伸閱讀

大陸將遣返新店槍擊案嫌犯 蔡清祥：樂見共打持續

透明晶質獎試評獎 刑事局6單位獲特優殊榮

影／陳時中說沒有女人陪就沒有 鄭麗文：廉政署可以廢了

表揚虎豹潭救災有功人員 警義消救出12名受困民眾

相關新聞

社子島環評將再開延續會 通過機會高

北市環評會今討論社子島開發案，其中因土地開發總隊提的溼地補充資料等，來不及對外公開，因此環評委員將再開延續會討論，但多數...

敬老金嗆藍綠聯手擋覆議 王世堅：柯文哲雷聲大雨點小

台北市政府市政會議昨通過「重陽敬老禮金致送自治條例」覆議案，預計下周送議會，對於市府將覆議，民進黨團及國民黨團均表示將甲...

敬老金藍綠合作擋覆議？藍嗆柯文哲「硬要覆議很丟臉」

台北市政府市政會議昨通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，預計下周送議會，對於市府將覆議，民進黨及國民黨團均表示將...

社子島環評擇日再開延續會議 居民感嘆：拖越久越複雜

社子島開發計畫案今進行環評，經過數小時討論，環評委員最後做出實質共識贊開發，其中北市府補正資料未經公告恐釀程序瑕疵，決議...

發情喵喵叫吵死人 熱血里長半夜攜伴抓浪貓

近年動保意識大幅提升，新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟共同舉辦「2021友善動物傑出里長奬」，其中樹林區圳福里長蘇...

漏夜排隊4天就為看偶像 新北歡樂耶誕城現「帳篷潮」

新北歡樂耶誕城演唱會將在11日周六、12日周日盛大展開，卡司豪華，包括茄子蛋、八三夭、玖壹壹、A-Lin等藝人接力演出。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。