廉政署110年透明晶質獎 新北城鄉局獲表揚

新北市城鄉局參與法務部廉政署110年透明晶質獎選拔，經外部專家委員進行嚴謹評核作業後，於17個參獎機關中，獲選為6個特優機關之一，為全國首獲此獎項之城鄉發展機關。局長黃國峰昨日赴國家圖書館出席頒獎典禮，接受法務部蔡清祥部長親自頒獎表揚。

新北市城鄉局近年推動許多亮點施政，展現不少廉能要素，諸如翻轉五股垃圾山、全國首創容積移轉評點新制簡化程序並增進結果之可預測性、創設地方政府第一個主責住宅管理及都市更新之行政法人「新北市住宅及都市更新中心」引進企業化經營思維且人才招募公平公開、以及以透明公正方式辦理住宅補貼維護弱勢居住正義等，均深獲廉政署肯定。

黃國峰表示，新北市改制升格後，整體正面臨城市轉型與提昇之關鍵時刻，更突顯城鄉發展局工作的重要。特別是近年市府大力推動「都更三箭」、「翻轉五股垃圾山」、「塭仔圳都市計畫」、「執行都更代拆與危老重建」等重大工作的時候，主動參與透明晶質獎選拔，正可以激勵團隊自我檢視，以期強化行政透明與風險管理課責等廉政預防工作，來贏得市民對市府施政的信賴。

黃國峰補充，廉政透明的工作除包括傳統核心的管控風險以防範貪腐事件外，在當今時代，為落實追求2030聯合國「永續發展目標」，對於宣揚分配正義以促進社會和諧穩定發展這方面，也是未來可以發揮許多價值的廉政新領域。城鄉局將秉持廉能持續推動各項市政建設，翻轉新北實現安居樂業目標。