誰非靠蟑螂選上？柯文哲前空戰幕僚：李柏璋曾是義勇軍

綠網軍風暴越滾越大，台北市長柯文哲發起一人一信要蘇貞昌嚴查網軍，不過曾幫柯文哲操刀Line官方帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡自爆，她認識「台獨機關槍」李柏璋，甚至2014年，李柏璋義務幫很多忙，因為初期李柏璋比柯文哲紅很多！吳靜怡也提到「人人都是蟑螂，誰不是靠蟑螂選上的？」「這傢伙曾經是義勇軍」。

吳靜怡也在文末標註「林秉樞是騙子、你們都是」、「每個大人都說謊」、「很大聲的那種」、「比蟑螂王八蛋的就是政客」。

近期曾當面砲轟柯粉側翼粉專行徑，讓柯文哲一度在會議上震怒捶桌的吳靜怡，今天在臉書說「改變成真從面對事實開始。」

吳靜怡說，2014年至2016年不認識李柏璋的，恐怕是因為你層級很低或是想認識也認識不到，2014年至2020年不認識張益贍、潘俊霖，那你應該是邊緣人物。

吳靜怡也提出六點自問自答，吳說，「認識李柏璋嗎？」吳靜怡說，是的，2014年是網路在政治爆發的開端，無論是粉專、大數據、小額募款都是新型態，她認識李柏璋跟認識周世恩、TonyQ都是一樣概念，知道彼此但不熟，她跟方文山講話的字數，比他們都多。

「最後一次看到李柏璋是什麼時候？」吳說，2019年高雄後援會舉辦烤肉的時候，被他可愛兒子吸引，兒子就坐在兒童電動車上，意氣風發！「張益贍跟李柏璋是什麼關係？」吳靜怡提到，她不太清楚，但他們都是臭男生，印象中都會吃檳榔，不知道戒了沒。2014李是義務幫很多忙，因為初期李比柯紅很多啊！

另外，「潘俊霖（金牌）到底怎麼可以氣這麼久？」吳靜怡說，他氣啊！被網軍用假帳號從粉專、個人臉書、PTT大量抹黑放假消息，這樣人格詆毀，除了蔡壁如誰受得了！吳說，她經歷過，這些人實在比鼻涕還噁心。

「潘俊霖（金牌）、張益贍是不是不被柯文哲重用後變柯黑？」吳靜怡說，他們算是老派幕僚，道德操守好啦！真的要黑會有一堆料。有人嗆潘俊霖不敢報警，要善良的人一直想辦法解釋自己沒錯，很北爛吧！包庇犯罪的才可惡。

吳靜怡也自問「人家說妳都跟蟑螂當朋友？」吳說，2014開始只有他們6、7個，要怪她眼光好一開始就投入嗎？現在可能只剩下她還相信白色力量啦！

吳靜怡提到，邱昱凱很棒啊！扛下網軍頭子的罪名，一直都認真把行銷專長發揮好，也蠻捨不得他總是這樣被貼標籤。各自有擅長的路，不應該分階級、政黨，人人都是蟑螂，誰不是靠蟑螂選上的？