耶誕城巨星演唱會周六登場 交通攻略看這裡

新北歡樂耶誕城巨星演唱會在本周六、日熱鬧登場，交通局提醒，不想塞車錯過精彩表演，建議搭乘捷運環狀線、板南線或高鐵、台鐵到板橋站，或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車。

交通局長鍾鳴時表示，新北歡樂耶誕城每年均吸引超過數十萬人次，為鼓勵使用大眾運輸及快速紓解大量人潮，耶誕城期間的捷運及公車均加開班次疏運人潮，同時縣民大道、民權路口往臺北方向內側第二車道規劃為公車專用道，提升公車運輸效率。

交通局交通安全科科長林昭賢指出，市民廣場等活動會場鄰近四鐵共構的板橋車站，新莊、中永和及新店地區民眾可搭乘捷運環狀線至板橋站；土城及北市地區民眾可搭捷運板南線至板橋站；三重蘆洲地區民眾可搭乘新蘆線於頭前庄站轉乘環狀線至板橋站；林口、五股、泰山地區民眾可搭乘捷運機場線於新北產業園區站轉乘環狀線至板橋站；汐止、樹林及鶯歌地區民眾則可搭乘火車至板橋車站。

沒有捷運及火車搭的朋友也不用擔心，行經會場周邊有50條公車路線，車頭LED均會顯示 「行經新北歡樂耶誕城」字樣，公車交通資訊可參閱官方網站或大台北公車網頁查詢。