北市動物園穿山甲 111年3月將借殖布拉格

北市動物園將借殖穿山甲「果寶」及「潤喉糖」給捷克布拉格，動物園今天表示，由於小倆口今年9月生下一隻寶寶，潤喉糖目前仍在育幼中，因此預計明年3月可以成行。

台北市立動物園與捷克布拉格動物園去年談成穿山甲借殖計畫，經過族群管理專業考量後，將讓在台北出生的果寶（雄）及潤喉糖（雌）遠赴布拉格為域外保育盡一分心力。

動物園發言人曹先紹今天向中央社記者表示，去年確認借殖個體後，便讓果寶及潤喉糖一起生活，沒想到小倆口順利配對，並在今年9月順利生下一隻雌性寶寶，也證明了2隻個體具有繁殖能力。

曹先紹說，新生穿山甲大約會在3、4個月後慢慢轉換食性，潤喉糖目前仍在哺乳期，與布拉格方討論後，認為讓潤喉糖好好育幼，並讓寶寶順利轉換食性，同時等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍微穩定一點，明年3月春暖花開時會是比較適合的啟航時間。

此外，曹先紹提及，由於果寶及潤喉糖的名字較難翻譯、說明，布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）決定要讓民眾票選2隻個體捷克文暱稱。