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淡水商圈感恩季帶動商機 抽出中獎幸運兒

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水商圈感恩季活動，抽出中獎幸運兒，贈送在地伴手禮及住宿券等等。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水商圈感恩季活動，抽出中獎幸運兒，贈送在地伴手禮及住宿券等等。 圖／紅樹林有線電視提供

為吸引到淡水觀光的遊客使用五倍券刺激消費，淡水區商圈文化觀光協會祭出了淡水商圈感恩季活動，滿百消費就有一張抽獎券，共回收八萬多張抽獎券，等於是增加最少有八百萬元的消費成長，在昨(6)日晚上抽出中獎幸運兒，贈送在地伴手禮及住宿券等等。

淡水商圈感恩季活動，有超過三十間以上的店家也都祭出五倍券消費折扣優惠，並且針對來商圈消費的遊客滿百就可以參加抽獎，在昨天晚上邀請市議員陳偉杰來幫商圈抽出中獎幸運兒。

市議員陳偉杰表示，這次商圈舉辦消費滿百送抽獎券的活動相當成功，共發出了八萬張的抽獎券，等於是增加最少有八百萬元的消費成長，因此抽獎時刻擔任抽獎人，在臉書上直播也相當榮幸與開心，可以看到淡水商圈的經濟回溫。

淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，過去受疫情影響淡水老街商圈面臨空前的大困境，而現在疫情趨緩，人潮回流，經濟復甦時刻，規劃一系列的優惠活動配合振興經濟，以11月份活動來說滿百消費就有一張抽獎券，共回收了八萬多張的抽獎券，消費成長力道足夠，而這次抽獎品內容相當豐富以淡水商圈內的在地伴手禮及住宿券等等，大禮包的方式抽出幸運兒，希望能夠帶動商圈買氣，刺激消費。

淡水

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