尖峰時間車子出不去 汐止茄苳路要增閃燈

汐止區茄苳路上有崇德國小，每天上放學時間週邊容易塞車，尤其早上上班時間，各巷子社區的車子都出不來，引起不少民怨，所以，今(7)日新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位會勘，要求畫黃色網狀線，再加裝太陽能閃燈。

崇德里長蘇宏杰說，最近茄苳路上因為學童上下課時段都會塞車，造成左右兩邊車子都出不來，所以，今天會勘希望在各巷口路口，能夠畫設黃網線，或是將原有的黃網線加大，提醒用路人能在黃網線前，將車子停在停止線後面，讓巷子的車子能夠出來，另外，也呼籲在茄苳路上的用路人能把車速放慢，當心行人、學童的安全。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，今天會勘主要是因為茄苳路塞車問題，里長希望能夠設紅綠燈，不過，大家討論後認為，這邊紓解車流的重點是前方交接的忠孝東路及茄苳路的順暢度，如果能夠疏通的話，就不影響巷子出來的車輛，因為考量茄苳路車流不能順暢的話，裝了紅綠燈巷子的車還是沒辦法出來。

張錦豪指出，今天會勘預計先將茄苳路110號及120號路口，加畫黃色網狀線，然後再加裝太陽能閃燈，先試辦看能不能改善交通，如果不行再另外會勘是否有裝設紅綠燈的需要。