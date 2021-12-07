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再向北延伸！北市羅斯福路公車專用道增3站 本周六通車
台北市目前共有15條公車專用道，為推廣人本交通政策、健全大眾運輸系統，公車路線密集的羅斯福路公車專用道再向北新增延伸段，並於12月11日通車；另全市唯一單向的敦化南北路公車專用道，考量需削減一車道，將影響左轉車流及移除路樹，預計明年上半年完成評估後，再決定是否興建雙向專用道。
北市府自1989年起推動公車專用道，目前已有15條，包含仁愛、新生南路、松江路、重慶北路、羅斯福路、中華路等，其中羅斯福路公車專用道過去因考量台北捷運信義線施工，僅規畫到和平東路口，如今捷運完工，北市交工處斥資4200萬元，向北延伸至寧波東路街口，新增3站、新增長度約0.95公里。
交工處科長謝霖霆說明，羅斯福路公車專用道於和平東路以北路段，因公車停靠站設置於路側，載客後公車變化車道時，會造成公車與汽機車交織，並連帶影響後方車流，設置公車專用道後，重新檢討羅斯福路車道及行人穿越道，退縮路口行人穿越道線及設置行人庇護島，改善人車視距及其安全。
謝霖霆指出，羅斯福公車專用道再延伸的和平東路至寧波東街路段上，新設羅斯福潮州街口、羅斯福潮州街口、捷運古亭站等3站位，提供直行羅斯福路16線公車停靠；右轉福州街的295線公車及和平幹線，則維持停靠原有的捷運中正紀念堂站站位。
針對敦化南北路的公車專用道，謝表示，敦化北路南往北方向的長春路、民生東路口目前是開放汽車左轉，若設置公車專用道，就必須削減一線車道作為專用道，不僅影響直行車流，也需將敦化北路林蔭大道的路樹移植或移除，恐引發民怨，因此尚未定案，後續會透過車流模擬與績效來評估，是否要設專用道及移除路樹。
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