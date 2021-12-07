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石門區富基里景點多 辦淨山活動保護環境

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區富基里辦理淨山活動，長輩走出戶外動一動，並且也撿拾垃圾，保持環境與景觀的清潔。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區富基里辦理淨山活動，長輩走出戶外動一動，並且也撿拾垃圾，保持環境與景觀的清潔。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區富基里內有許多的景點、觀光亮點，為了要保持景點的整潔，給居民以及遊客有更好的環境品質，富基里長林茂森趁著雨勢漸歇辦理淨山活動，鼓勵在地居民、長輩走出戶外動一動，並且也撿拾垃圾，保持環境與景觀的清潔。

富基里長林茂森說，其實平日裡就有志工會定期清掃環境，不過富基里內有許多的觀光景點，與景點周邊道路，是觀光的首要門面，因此也要加強清潔整理，這次趁著辦理淨山活動，一來鼓勵長輩多多出來走走，二來也要帶給居民環保整潔意識，環境清潔人人有責。

一早的活動，富基里內的居民相當踴躍來參與，領取手套、帽子，在里長、區長以及公所的宣導過後，拿著塑膠袋、長夾準備出發，居民沿道路出發，將路邊的垃圾、樹葉都撿拾起來，不到一下的時間富基里內的道路都變得相當乾淨整潔。

石門區長林俊宏指出，富基里內有相當多知名景點，幸福步道、富基漁港、即將完工的雙心公園都在這裡，希望藉由平日裡的打掃、定期的淨山淨灘活動，維持環境清潔，讓社區民眾居家環境保持整潔，也讓前來遊玩的遊客感受到石門觀光景點的好品質。

石門 觀光景點

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