從里到社區 萬里頂寮社區成立銀髮俱樂部

新北市府為了照顧長輩，推動設立銀髮俱樂部，萬里區的里里銀髮俱樂部早就達標，近來也將據點推動到社區，成立了第14處銀髮俱樂部「頂寮社區的銀髮俱樂部」，讓更多的長輩享受多彩多姿的銀髮生活。

市議員周雅玲指出，銀髮比例越來越高，市府努力推動銀髮照顧政策，希望藉由據點的成立，透過據點來照顧長者，而為了讓長輩在銀髮俱樂部活動更舒適，日前也爭取將廁所以及廚房都翻新，剛好趕上銀髮俱樂部的啟用，要讓不論是長輩活動還是志工媽媽協助準備餐食都更舒適也更得心應手。

萬里區長粘雪琴表示，早在幾年前，萬里區的里里銀髮俱樂部就已經達標，而在頂寮社區中，還有有相當高比例的長輩，因此區公所也來支持頂寮社區發展協會再成立一處銀髮俱樂部，讓更多的長輩能夠受到銀髮俱樂部的照顧，多多外出參與課程、活動聚會，在地樂活，享受多彩多姿的銀髮生活。