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白晝之夜無具體規畫預算遭暫擱 議員批拿到尚方寶劍

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北投在地溫泉今年響應白晝之夜裝置藝術。圖／文化局提供
北投在地溫泉今年響應白晝之夜裝置藝術。圖／文化局提供

白晝之夜」今年改為線上舉行，吸引40萬人次瀏覽，台北市長柯文哲要求明年也推線上線下雙版本。北市議會教育文化委員會審議文化局明年度預算，議員質疑文化局要線上線下一起辦，卻未提出具體辦法，要求暫擱「白晝之夜」1250萬元預算。另外，文化局擔心明年疫情再起沒有觀光客，影響西門紅樓商家，編列1680萬元預算補助，也遭質疑店家虧損要市府買單，預算也遭暫擱。

柯文哲上任後，每年辦「白晝之夜」，盼能振興地方經濟。議員王閔生表示，明年為了推廣北藝，白晝之夜要辦在士林，但文化局過去也曾說振興東區是重要目標，說不定之後的市長就取消了，又該如何振興東區。

文化局長蔡宗雄表示，由於牽涉到市長任期交接，只能確定明年的地點。

議員王鴻薇也說，市長說白晝線上辦得好棒，明年線上線下也要一起辦，但文化局也從來不說明規畫，今年改為線上版就只節省了2000元，現在又拿到市長的「尚方寶劍」，「但不是錢給你就隨便辦」，文化局應提供具體規畫。

另外，文化局預估受疫情影響，西門紅樓預估明年銷貨收入約150萬元，因此多編列1680萬預算補貼商家。蔡宗雄表示，西門紅樓賣的東西比較適合觀光客，因為疫情國際型旅客減少，賣店沒辦法像以前維持營收。

議員吳沛憶質疑，今年度西門紅樓營收1500萬，明年預估收入才150萬元，全台都在復甦經濟，豈能現在就預測明年營收僅剩往年十分之一。

王閔生也說，業者本該自負盈虧，如今竟所有虧損都算在市民身上，就算要補助業者，也應視明年實際狀況再另做編列；此外，王閔生調閱資料指出疫情期間，外國觀光客只少一成，質疑文化局預算要求暫擱。

委員會召集人、議員陳重文裁示，在文化局未具體說明前，先暫擱明年度西門紅樓、白晝之夜及文基會所有管理費用。

文化局 白晝之夜 西門紅樓

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