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新北稽查32件冬至湯圓 3件紅白湯圓防腐劑超標

中央社 / 新北7日電

新北市衛生局今天因應冬至吃湯圓習俗，進行市售湯圓稽查，在各賣場及市場抽驗包裝及散裝湯圓共32件，其中3件散裝紅白湯圓含防腐劑超標，已要求下架並開罰。

衛生局舉行記者會公布冬至湯圓抽驗結果，副局長許朝程表示，為維護消費者飲食衛生安全，衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商販售湯圓，針對防腐劑、漂白劑、著色劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量進行抽驗。

許朝程表示，共抽驗32件產品，分別在樹林及新莊某市場攤商查出3件散裝紅白湯圓不合格。均為防腐劑「己二烯酸」超標。

科長楊舒秦表示，經查3件不合格散裝紅白湯圓為轄內2家工廠所製作，衛生局已依違反食品安全衛生管理法各裁罰新台幣3萬元罰鍰，並要求業者下架且不得再販售與規定不符產品，衛生局後續也會對業者進行不定時追蹤查核，若再發現違規將加重處罰。

她表示，民眾選購湯圓時最好選擇具有良好信譽商家，且挑選包裝完整、標示清楚食品，切勿購買來路不明、顏色鮮豔、慘白及口感過於Q彈，或富有濃郁香味產品，煮熟後應儘早食用完畢，以確保食用安全。

衛生局 湯圓 防腐劑

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