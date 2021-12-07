監委年度首次地方巡察 首站到新北並接受民眾陳情

監察委員為關心地方民情，將辦理年度機關巡察，並受理民眾登記陳情，新北研考會表示，民眾可於7至8日上班時間及9日上午登記，監委將於9日中午在市府大樓西側聯合服務中心接受民眾陳情，若期間登記案件太多，也會以書面處理。

研考會說明，監察院將進行110年度第1次地方機關巡察，民眾若有陳情案件，可於7至8日上午9時至12時及下午2時至5時至市府大樓西側聯合服務中心的綜合申辦櫃台預約登記，或於9日上午9時至11時於同一地點登記，由監委蔡崇義、張菊芳在當天上午11時30分至12時30受理民眾陳情。

研考會提醒，民眾預約及現場登記陳情，請攜帶本人國民身分證及陳情相關資料，並填具「人民陳訴書」；若是委託他人登記時，則應另攜帶委託書、委託人及受託人身分證。