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重陽金覆議市政會議通過 北市:年增10億預算效益難評估

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會上月闖關成功「重陽敬老禮金致送自治條例」。圖／本報資料照片
台北市議會上月闖關成功「重陽敬老禮金致送自治條例」。圖／本報資料照片

北市柯文哲不滿議會通過「重陽敬老禮金致送自治條例」堅決提覆議，北市市政會議今天通過覆議案，預計下周將正式向議會提出覆議案。根據市府覆議內容，重陽敬老禮金致送自治條例一旦公布施行，北市每年將增加10億元以上預算支出，增加北市財政負擔，加上重陽金採現金發放，效益難以進行專業評估。

柯文哲上任後就取消台北市長者普發重陽敬老金，讓許多長者不滿，北市議會上月10日闖關表決通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，引發府會攻防，柯文哲還怒嗆，就算損選票、被抹黑歧視老人都會提覆議。北市府今天市政會議通過覆議案。

據了解，北市府上午市政會議官員一致認為應提覆議，幕僚透露，柯在會中追問詢問之後可能發生的狀況，幕僚坦言，此舉恐讓議會不滿，屆時恐會再安排市長專案報告，也有幕僚建議市府應該開始說服議員，依照目前規定，若覆議案三分之二議員仍同意，將維持原案，屆時會讓市府相當難堪。

根據北市府的覆議內容，重陽敬老禮金致送自治條例一旦公布施行，因北市高齡者人數增加，北市每年將增加10億元以上預算支出，大幅增加台北市財政負擔，加上重陽敬老禮金預算投入的預期效益，將採現金發放，效益難以進行專業評估。

甚至自治條例的制定，恐有侵犯北市預算編製權，且違反憲法所定機關功能分工設計的違憲疑慮。

北市法務局長袁秀慧表示，法務局將就法律案仍涉及預算編列等疑慮提覆議。

袁表示，福利行政、給付行政等非法定的給付，應依照不同執政團隊依照施政預算大小、施政方向給付，會看法令預算配置，不會用自治條例方式，一旦變成自治條例，就會變成法定給付，這將變動掉重陽敬老金的法律內函，這會有法律侵害行政的問題。

北市 重陽敬老禮金 柯文哲

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