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柯文哲點頭了！動物之家原址重建 不挖地下室

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市動物之家原本要原地拆除重建，但因為必須再追加2億元的垃圾處理費，市長柯文哲要求暫停並重新評估其他方案。記者鍾維軒／攝影
台北市動物之家原本要原地拆除重建，但因為必須再追加2億元的垃圾處理費，市長柯文哲要求暫停並重新評估其他方案。記者鍾維軒／攝影

北市動物之家興建方案延宕許久，過去規畫重建開挖地下室需近2億元垃圾處理費，引發市長柯文哲震怒；動保處長宋念潔今透露，已向府內報告原址興建不挖地下室、中繼朝永久使用方向規畫，柯文哲原則上同意，但仍有細節要討論；而中繼動物之家12月底將完工、明年1月驗收後，預計3月底就能啟用。

北市議會財建委員會審查相關單位預算，議員林亮君提問，目前動物之家的規畫方向，包括相關預算編列、計畫調整內容為何？宋念潔答詢說，市府決定在原址重建，不興建地下室，不過面積會比原先的還要小，中繼規畫永久建築，待大地工程處規畫後估價，下會期提預算。

議員陳義洲則說，動保處應審慎評估重建動物之家，因興建預算約新台幣5億餘元，若未來透過結紮等方式減少浪犬貓，是否會讓外界認為亂花預算？宋念潔說，未來有多餘空間，將規畫成提供飼主學習及校外教學等學習生命教育場域，市民也可前往休憩。

委員會主席楊靜宇最後裁示，安排動保處、大地工程處等相關單位，於12月16日赴議會專案報告動物之家未來發展及營建方向。

宋念潔會後受訪時表示，原本開挖地下室需要花高額垃圾處理費，經過溝通後，確定改為原址重建，但不開挖地下室，原有的狗區、貓區和行政區，會先刪除貓區，所以面積會減少一點，中繼則往永久建物規畫，不過要先和附近居民溝通，該方案已經向柯文哲報告過，原則上同意，但仍有細節要討論。

宋念潔提到，目前動物之家中，犬有約700隻、貓約250隻，7成為老病殘成犬貓，幼犬貓因認養率高，但留下的成犬貓還有10年到15年的壽命，因此預估10年內犬貓數量不太會減少。

台北市動物之家的犬收容區，每一個空間內都擠著不少隻狗。記者鍾維軒／攝影
台北市動物之家的犬收容區，每一個空間內都擠著不少隻狗。記者鍾維軒／攝影
北市動物之家決定在原址重建，不挖地下室，不過面積會比原先規畫還要小，中繼規劃永久建築。記者鍾維軒／攝影
北市動物之家決定在原址重建，不挖地下室，不過面積會比原先規畫還要小，中繼規劃永久建築。記者鍾維軒／攝影

動物之家 柯文哲 北市

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