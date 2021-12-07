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侯友宜：新北公有市場肉攤都要確實使用台灣豬

中央社 / 新北7日電

新北市長侯友宜今天在立委洪孟楷等人陪同下視察泰山公有市場肉品標示情形。他表示，肉品標示溯源很清楚，要求公有4100個肉攤都確實使用台灣豬，不使用萊豬

侯友宜今天視察泰山市場的肉品標示，並向攤商致意。他接受媒體聯訪時表示，今年年初就宣示要守護人民的健康，尤其在食安這個部分一定反對萊豬（含萊克多巴胺的豬肉）進口，希望所有市場都能夠用台灣豬，不但要有標示、更要溯源很清楚。

他表示，新北市公有市場4100攤都要確實使用台灣豬，不使用萊豬，尤其是養護機構、學校營養午餐，市府也嚴格要求都要用台灣豬，台灣豬最好吃、最健康、最安全，絕對不能吃萊豬。

媒體追問對政府說不讓萊豬進口會影響台灣參加國際貿易組織的意見，侯友宜表示，人民關心的健康安全才是一切，沒有健康，人生就沒希望，這個遠超過大家的一些想法、政治的思維；不讓萊豬進來，吃台灣豬可以顧台灣產業及顧健康，這個最重要。

萊豬 侯友宜

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