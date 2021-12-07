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動物之家改建 北市府擬朝原址興建不挖地下室

中央社 / 台北7日電

北市動物之家改建，台北市政府以重建需地下垃圾處理費，規劃遷址，引起外界關心。北市動保處今天表示，動物之家擬朝原址興建不挖地下室，評估與中繼地點合併使用。

台北市議會財政建設委員會上午審議北市府產業發展局等單位預算，產業局長林崇傑等人列席，無黨籍議員林亮君質詢動物之家改建議題，並詢問目前進度。

北市府動物保護處長宋念潔答詢，動物之家擬採原址興建不挖地下室，且搭配旁邊中繼地點一起使用，中繼地點規劃方向會先與外界溝通後才執行，而中繼地點會評估做永久建築。

國民黨籍議員陳義洲質詢，動保處應審慎評估重建動物之家，因興建預算約新台幣5億餘元，若未來透過結紮等方式減少浪犬貓，是否會讓外界認為亂花預算？

宋念潔答詢，將規劃新動物之家及中繼地點成提供飼主學習及校外教學等學習生命教育場域，市民也可前往休憩。至於預算及工期等，會轉知承辦的北市府大地工程處評估。

宋念潔會後接受聯訪說，動物之家因地底有垃圾，規劃重建時，需設置1億餘元垃圾處理費，經溝通，朝原址興建、不挖地下室為方向，市長柯文哲原則同意，細節仍要討論。

她表示，新動物之家原規劃設浪犬貓區及行政區，初步評估，浪貓區將留中繼地點，且原規劃拆中繼地點，目前朝持續使用，並設行政區、浪貓區等，中繼地點預估今年底完工、明年3月底啟用，新動物之家若興建完成需要約2年。

宋念潔說，動物之家目前有700餘隻犬、近300隻貓，7成為老病殘成犬貓，幼犬貓因認養率高，數量有降低。

動物之家 北市 幼犬

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