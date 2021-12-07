社子島污水廠漏做環評？ 北市府：無關開發工程

台北市環評委員會將在明天討論社子島開發計畫環評報告書初稿，但有環團今天質疑，市府漏做污水處理廠環評。北市府回應，污水處理廠與此次開發工程無關，將另案辦理環評作業。

環境權保障基金會今天與無黨籍台北市議員黃郁芬、社子島自救會在台北市政府前舉行記者會，質疑社子島開發計畫的環境影響評估漏做污水處理廠部分，要求明天即將舉行的環評委員會立即停止。

環境權保障基金會研究員許博任表示，社子島開發計畫將興建一座每天污廢水處理量達3.5萬噸的污水處理廠，來處理社子島開發後的污水，廠區位於保護區且開發面積超過1公頃，依法須辦理環評，且依環境影響評估作業準則規定，開發行為自行規劃設置污廢水處理設施者，應併案進行評估、分析及影響預測。

黃郁芬指出，社子島開發案進行到現在，環評報告書內依然沒有對於即將要設置的污水處理廠進行評估、分析及影響預測，北市府根本是漏洞百出，明天環評會應立即停開，否則就是重大程序瑕疵，是不正義、無法確保環境永續的環評；若仍不顧民意強行開會，應讓長期關心此案的團體與居民發言。

台北市地政局土地開發總隊透過新聞稿說明，社子島開發案是以區段徵收方式進行開發，排水、污水下水道及中央生態滯洪水道等開發行為相關工程都有在環境影響評估報告書中，污水處理廠則非屬區段徵收工程，不是環評法規定中應併案辦理環評的開發行為。

台北市工務局衛生下水道工程處長林昆虎接受電訪表示，污水處理廠是在區段徵收、開發完後的工程，主要用途為處理民生用水，現階段廠區位址、規模大小、管線路徑仍尚未明朗，無法辦理環評，待區段徵收工程通過環評與都審後，將另案辦理環評作業。

對於黃郁芬要求應讓居民在明天環評會上發言，台北市環保局回應，尊重委員會決議。