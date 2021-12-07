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「新板土連線」今第三度合體 碧潭宣講「四個不同意」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷三人組「新板土連線」參選新北議員，並於今早在新店碧潭吊橋合體掃街。圖／張銘祐提供
政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷三人組「新板土連線」參選新北議員，並於今早在新店碧潭吊橋合體掃街。圖／張銘祐提供

2022選戰逼近，民進黨近來不少新人表態，政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷三人組「新板土連線」參選新北議員，並於今早在新店第三度合體掃街、宣講公投。他們強調，為台灣及新北的安全及發展，呼籲民眾一定要投下「四個不同意」。

張銘祐表示，新板土連線的三位參選人在過去都深受民主前輩長期栽培，現在為了台灣的未來決定站出來宣講，他們尤其對「重啟核四」全力堅決反對，不只前總統馬英九說法反覆，核四拼裝車也有安全疑慮，不利北台灣發展，更何況民意沒有如此要求，希望特定人士不要政治操作。

卓冠廷提到，自己過去擔任記者主跑新店，今天到來別具意義，這不是為自己選舉，而是為新北的發展。現在核一及核二等待除役、核廢料問題仍無解，因此絕不能再有核四；國民黨反對現有三接方案，讓未來發電要燒更多煤碳，無益台灣能源轉型。

山田摩衣也說，國民黨開放萊牛卻反萊豬，但其實美國養牛使用萊劑是養豬的三倍之多，不過現在無論是美牛或美豬，進口都符合國際標準，政府也嚴格把關，要讓台灣融入國際就不該反對美豬。公投綁大選造成2018年選務混亂、人員過勞，呼籲民眾落實對事不對人，透下不同意票。

政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷，今到新店掃街，並至當地土地公廟長興宮來參拜，祈求國泰民安，疫情早日遠離。圖／張銘祐提供
政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷，今到新店掃街，並至當地土地公廟長興宮來參拜，祈求國泰民安，疫情早日遠離。圖／張銘祐提供
政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷三人組「新板土連線」參選新北議員，並於今早在新店碧潭市場合體掃街。圖／張銘祐提供
政治評論員張銘祐、立法院長游錫堃前祕書山田摩衣、台中市新聞局前局長卓冠廷三人組「新板土連線」參選新北議員，並於今早在新店碧潭市場合體掃街。圖／張銘祐提供

核四 新北 卓冠廷

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