社子島計畫汙水廠漏做環評 北議員籲應停止環評會

社子島開發計畫將於明日審查，不過台北市議員黃郁芬今揭露，揭露社子島環評發生漏做社子汙水處理廠環境影響評估的重大疏漏，以及重要濕地查詢未完成補正，社子島環評應立即停止；北市衛工處回應，必須等區段徵收環評通過，知道規模後，才能針對興建汙水廠做環評，是下個階段的工作。

環境權保障基金會研究員許博任表示，社子島計畫將於保護區興建一座每天汙廢水處理量達3.5萬噸的社子島汙水處理廠，來處理社子島開發後每天2.4萬噸的汙水，並且分擔台北市其他地區1.1萬噸的汙水處理，開發面積超過1公頃，依法需併案進行環境影響評估、分析及影響預測。然而社子島環說書並未針對汙水廠做環評，還明載汙水廠要另案辦理環評，於法不合。

「柯市府是一盤散沙，超級落漆」，黃郁芬指出，環評進行三年多，開發單位卻完全未依法評估汙水處理廠，亦未完成關渡重要濕地的查詢程序，過程中不少重大疏漏，她呼籲明天環評會議應該停止。

黃郁芬也要求，北市環保局今天前須將民間團體提出環評重大疏漏的書面意見送達給環評委員，若明天環評續審，與應該開放民眾發言，以向環評委員詳細說明環評出現重大疏漏的新事證。

社子島自救會發言人李華萍說，若柯文哲真希望能創造讓社子島變好的機會，就該暫停生態社子島案的所有程序，與地方討論，重新啟動跟社子島居民討論中長程發展替代方案的進程，才是真正務實的做法。

對此，北市衛生下水道工程處長林昆虎回應，因為還不知道未來的發展規模和規劃，所以要先做完區段徵收的環評、都市計畫審議等，才能根據社子島開發案的規模進行汙水處理廠的環境影響評估，未來若要興建大樓，也都必須再次做環評、都審，並非在區段徵收的階段就得做環評。