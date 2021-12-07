聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北月曆「12少」 10顆廢電池免費換
新北市環保局推出「2022新北12少」月曆，從下周一12月13日起，民眾持10顆廢乾電池到指定地點即可兌換一份月曆。月曆有掛曆和桌曆兩種款式，一人以擇一款式換取一本為限。活動方式採現場兌換。
「新北12少」是新北市環保局第二年推出的形象月曆，2022年採簡約文青的插畫風格，以12位最年輕的環保局及清潔隊同仁擔任主角，並邀請輔大應用美術系團隊以「似顏繪」並搭配新北意象、美景和節慶元素繪製而成。此外，每一個月設定一種為環境減壓的行為，如少污染、少剩食、少用電、少一次性共12種少一點，希望民眾將環保概念落實在每日生活。
此外，每一個月份1日，都可透過月曆右下方QRCODE看到更多輔大設計團隊所繪製的四格漫畫，從中描述每月分「少一點」的具體行動，同時也會在新北市環保局臉書「新北i環保」辦理抽獎，民眾可注意每月1日的新北i環保臉書貼文。
本月13日起，民眾持10顆廢乾電池（包含充電電池、鈕扣型電池、鹼錳電池等），可於板橋區實踐路3號、土城區金城路1段101號5樓、樹林區保安街一段7號5樓、三重區光復路2段127號、蘆洲區三民路95號6樓、新莊區豐年街57之5號、永和區民權路60號6樓、汐止區新台五路一段268號7樓、中和區景平路634-2號5樓、新店路159號3F（新店公有零售市場）等28處兌換。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言