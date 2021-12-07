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提高狂犬病疫苗覆蓋率 獸醫系學生到收容所幫狗打疫苗

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
台大獸醫學院學生協助民間收容所內犬隻施打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供
台大獸醫學院學生協助民間收容所內犬隻施打狂犬病疫苗。圖／新北市動保處提供

為協助民間動物收容所狂犬病注射率，解決防疫人力不足問題，新北市動保處與台大獸醫合作，自上月19日起至12月底巡廻至民間動物收容所進行犬隻疫苗注射，由台大動物醫院獸醫帶領10位獸醫系學生，至三芝民間動物收容所注射疫苗。

新北市民間動物收容處約23處，其中三芝因地廣人稀，狗場產生的噪音較不易引發地方居民反彈，許多民間狗場因此在此設置。民間狗場分擔新北市動保處所收容動物，降低動物傳染病易出現在高密度飼養空間內，功不可沒。

台大獸醫系副教授劉以立表示，學生在課堂上幾乎都是學習理論，有機會帶領學生到收容所，看到整場上百隻狗，大家穿著防護衣分組協助晶片植入、疫苗施打、消毒等工作，學習和狗互動，是學生難得經驗。

三芝民間收容所負責人楊小姐表示，因收容所位置偏遠，每年接到動保處通知完成狂犬病疫苗注射十分傷腦筋，常請不到獸醫到場協助，動保處請台大獸醫系師生到場幫忙，完成疫苗注射及晶片施打，減輕不少狗場負擔。

新北市動保處表示，狂犬病是可怕人畜共通傳染病，飼主需每年帶犬貓施打狂犬病疫苗，若查獲飼養寵物未施打疫苗，可處3萬至15萬元罰鍰。

疫苗 獸醫

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