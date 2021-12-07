淚水、歡笑最美畫面 亞特盃心智障礙運動會小選手熱情參賽

終點線近在眼前、冠軍獎杯就快到手，但是卻停下腳步，等稍落後的選手奮力向前，兩位天使寶貝最後同步衝破終點線；第30屆「亞特盃心智障礙運動會」上演一幕幕感人的畫面，讓參與的扶輪社3522地區的志工打從心底讚嘆，這群小小選手們，身軀的限制絕不是他們障礙，運動精神與同享榮耀的同理心，更令人佩服。

雖然仍有新冠疫情干擾，由中華身心障礙運動休閒服務協會與台北市身心障礙服務推展協會共同主辦的「亞特盃心智障礙運動會」，於12月4日在台北師大附中登場，共有54支參賽隊伍、近 400 位身心障礙選手，在運動場上奮力展現這一年來的訓練成果，其中也有爸媽協同參賽，汗水，淚水，歡笑與加油聲，與小選手們用盡全力的身影，交織出最美的畫面。

亞特盃心智障礙運動會。圖片提供／台北東道扶輪社

主辦單位中華身心障礙運動休閒服務協會游文玫理事長表示，亞特盃的舉辦不僅提供學生長時間練習運動的目標，藉由比賽的交流也增強孩子們的參與感、成就感。對家長來說， 看到自己的孩子能參加比賽且挑戰自我完成比賽、甚至能上台領獎，其實是很感動、很驕傲的。

除了主辦單位外，這項活動長期也得到不同領域的志工支持，規模已為30年前的十倍之大。今年才剛創社的台北市東道扶輪社也號召了國際扶輪社3522地區第七分區的12個分社，一同參與這場意義非凡的盛會。國際扶輪社3522地區總監李慕雄指出，超我的服務是扶輪宗旨，要讓社會上需要協助與弱勢的朋友們，感受到自我的成就與價值，讓天下止於至善。

亞特盃心智障礙運動會。圖片提供／台北東道扶輪社

今年因為疫情關係，每隊只能有12位選手實體參賽，還有很多練習很久的同學，無法來競技場，很難過。為讓所有選手們都能參與盛會，今年亞特盃還特別辦理線上運動競賽，部份選手參與實體競賽，部份選手參加視訊比賽。台灣瑜伽提斯協會會長唐幼馨，在現場帶領全體參加者做暖身操，氣氛熱烈，動感十足。

這項特別的運動會，也如同大型賽事，舉辦聖火接力，讓小朋友感受到運動的精神與意義。參與聖火接力的選手東湖國小的吳秉軒同學，努力的過程令人動容。秉軒有聽覺及智能障礙，走路常跌倒，兩年前才發現是因為足弓變形造成。為改善先天的弱勢，秉軒跟爸爸積極參與各項運動，今年練習跑步時，秉軒的動作已改善不少。他這次和普通班同學一起參與田徑 100 公尺預賽，雖然是該組最後一名，但這是他從三年級跑到六年級的比賽中，最快、動作最穩的一刻，所展現的運動精神，博得全班同學與在場師生、觀眾熱情歡呼！

亞特盃心智障礙運動會。圖片提供／台北東道扶輪社

東道扶輪社社長張文侯說，參與這項志工活動，心中有不捨也有敬佩。當天使寶貝們從亞特盃拿到的獎牌、得到的掌聲與鼓勵，是他們有自信勇敢繼續向前走的養分，也是他們想獻給關愛他們的守護者，最美麗的禮物。扶輪社今年的主題就是「以服務改善人生(serve to change lives)」，這些小小選手努力透過練習與競賽，達到自我成就與展現價值，也值得扶輪社的志工們一同守護他們，為他們加油，幫助他們不受限於身軀的障礙，改善人生。