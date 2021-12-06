新北稽查5捷運工程發現13項缺失要求立即改善 開罰1廠商6萬元

捷運三鶯線釀3死2傷重大意外，新北勞工局在事後立即針對進行中的5個捷運工程進行稽查，共發現13項缺失。其中安坑輕軌統包廠商情節較為嚴重，包含沒確認安全的開挖及未做好相關安全設備等，勞動檢查處除要求立即改善完成外，也依法開罰6萬元；其餘4處工程也都要求改善，但沒有罰鍰，期盼透過預防性稽查，不讓相關工安意外再發生。

勞動檢查處主秘陳兆年表示，這次預防性檢查中，若有立即危險的已要求現場改善，其它管理層面或相對沒有立即危險的部分，則要求限期改善，並持續追蹤複查。

陳兆年提到，這次稽查中發現，由新亞建設統包安坑輕軌工程的情節較為嚴重，包含未經地質、土木等專長人員簽認安全，就開挖深度超過1.5公尺工程；在高差1.5公尺以上之場所，也未設置安全上下設備，勞檢處除要求立即改善完成外，也依法開罰6萬元。其它4處工程也都要求改善，但沒有罰鍰。

陳兆年補充，上次三鶯線事故裁罰的84萬元為市府捷運局依照契約規定要求賠償，至於刑事、行政責任及民事賠償等，現正由中央勞動部撰寫報告，後續會再交由地檢署偵辦。