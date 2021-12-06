林口多棟大廈推銀髮俱樂部 「幸福到你家」模式擴各區

林口長者人口10年來已增加2.5倍，區公所為配合當地公寓大廈林立情況，推動因地制宜的「幸福到你家」，長者除「下樓就能活動」，更能獲得關懷及快樂生活，這甚至讓失能長者都願意下樓同樂，充滿暖心氣氛，令人相當感動。

新北林口近年來快速發展，全區有超過800個公寓大廈，當中也住不少年長人口，據社會局統計，該區老年人口10年來已增加2.5倍，在湖南里、南勢里甚至暴增5、6倍，老人占比超過20％，相關配套迫在眉睫。

社會局指出，為因應老年化及大樓隔離的孤獨化，林口區公所在新北「銀髮俱樂部政策」的引導下因地制宜推動「幸福到你家銀髮關懷計畫」，讓長者能在地安老樂活。

林口區公所今日邀請在地社區發展協會幹部、社會局長張錦麗及老人福利科長林妏燕等人參訪幾個社區推動成果，看到許多長輩就近到樓下交誼室練平甩功、手語帶動唱、葉脈作畫、盆栽製作等，而其中有幾位失能阿嬤，也由外籍看護推著輪椅一起參加活動，令人相當感動。

林口區長藍品畯表示，去年公所成立幸福轉運讚，由新北市議員蔡淑君協助成立志工隊，並培訓各種才藝老師，接著推動「幸福到你家」，公所結合及開發20多個公寓大廈，利用一樓活動空間打造微型銀髮俱樂部，讓長輩、尤其是失能長輩除「下樓就能活動」，更能獲得關懷及快樂生活。

在社區內教導長輩運動的李雅雪志工分享，引導長輩真的不容易，過程中還要逗他們開心，才讓他們從一開始的一動不動到一起動。