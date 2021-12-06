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北市聯醫招募60公職護理師 報名期限僅4天
因應後疫情時代的就醫型態轉變，北市聯醫扮演醫學中心與基層醫療間承上啟下的關鍵角色，基於新冠肺炎病毒等新興傳染病威脅恐成為社區新常態，為擴展勢力醫院社區量能，北市聯醫擴大招募60名公職護理師，報名至12月9日下午6時，一律採網路報名，相關資訊可至北市聯醫官網查詢。
北市聯醫說明，擴大招募公職護理師60名，並區分為「專科護理師內科組、精神科組、兒科組、外科組及婦產科組」、「社區居家護理組」及「臨床護理組」等類組辦理甄試，盼透過公職吸引更多護理人加入，朝台灣第一的社區型醫院邁進。
北市聯醫表示，此次報名期間至12月9日星期四下午6時止，一律採「網路報名」，相關資訊可至北市聯醫官網，或到財團法人台灣金融研訓院報名網站。呼籲錯過今年國家高等考試「護理師」類別8個名額，可把握這次釋出的60個公職名額。
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