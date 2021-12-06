汐止明峰街298巷難迴轉 拆地上物增迴轉道

汐止明峰街298巷進去路不寬，再加上是一條死巷子，車子進去容易，要迴轉好難，之前連垃圾車都沒辦法進去，只能停在路口，讓民眾丟垃圾很不方便，而在針對當時建商預留的迴轉道進行整理拆除地上物後，現在清出了迴轉道空間，不但環境變好，通行也更方便。

北山里長林徵熊表示，明峰街298巷很窄，會車都有困難，許多民眾都反應進了巷子很難迴轉出去，再加上路底的停車場後來也沒辦法開進去迴轉，造成物流車、垃圾車，還有民眾坐計程車回來都沒辦法掉頭，為了這件事真的很傷腦筋，後來認為中間當初建商留下來的土地剛好是宏泰建設，後來也跟他們協調是不是能做為迴轉道，因為也有跟工務局調使用執照，當時規劃也是屬於迴轉道，所以，後續也處理了地上物，拆除掉後續再來規劃，鋪柏油路畫設標線等等。

民眾說，之前因為長期被佔用，造成車子根本沒辦法迴轉出去，甚至因為沒辦法迴轉連垃圾車都只能停在路口，倒個垃圾都要走好遠，很感謝里長一直爭取，現在好不容易清除地上物，施作迴轉道，真的方便很多。

林徵熊指出，過程中遇到很多困難點，但都一一克服，現在迴轉道接近收尾階段，受到許多附近居民肯定，覺得之前付出是值得的，現在不但車子進來好迴轉，整體環境也變好，一舉兩得。