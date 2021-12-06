機車加掛搶修工具 汐止江北里長「巡里戰車」

里長每天大小事務很多，巡視鄰里也是其中一項，汐止區江北里長謝祚敏就將自己新買的機車，加裝配備，附掛鉗子、螺絲起子等工具，或是遇到大型回收物要載時，也有繩子、架子可以方便固定，成了巡視鄰里的戰車。

汐止區江北里長謝祚敏因為今年遇到疫情，就將婚喪喜慶的錢省下來，將15年已經有點故障的機車汰舊換新，再加上為了讓它能發揮最大的功能，更是花了點巧思，裝上了鐵架等配備，為的就是能夠將鉗子、螺絲起子等，在巡視鄰里可以派上用場的工具，通通附掛上去。

江北里長謝祚敏指出，今年新購了一部機車，之前那部也跟隨從當里長以來已經16年，真的也很辛苦，要載回收物也要載垃圾也要載很多的物品，那這部新購的車有13個老闆幫忙焊接，是我親自設計的，車子前頭的掛勾可以勾買的東西或是公文，底下的架子有放萬能夾，當遇到回收物有螺絲的話，可以拆除用。

謝祚敏表示，因為，在路上看到瓶瓶罐罐等回收物都會撿回活動中心，另外，還有拆螺絲的板手，其他的則有螺絲起子，還有也放了剪刀、鏟子，當中間有空擋時可以植栽修剪花木。而遇到下雨積水也可以用工具通水溝，讓水可以很快的排掉，讓馬路上不會積水，造成民眾路過時被濺起的水花噴濕。

當了十幾年里長累積下來的經驗，像是有時候水溝堵住了，就能拿起累絲起子將堵塞的土清一清，還有最常用到的就是載回收物，長長的繩子搭配鐵架掛勾，就很能好固定載送，而且使用了一陣子很上手，將一大袋東西搬上車，然後綁一綁，每天就這麼騎著這台戰車四處跑，里民說，經常看里長騎著車在大巷小巷也會載回收物等等，真的很用心。