快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭「綠19」公車開進貢寮馬崗 便利一日生活圈

觀天下 / 記者陳郁薇／貢寮報導
宜蘭「綠19」公車即日起延駛進新北市貢寮馬崗地區，藉由觀光消費帶動當地經濟。 圖／觀天下有線電視提供
宜蘭「綠19」公車即日起延駛進新北市貢寮馬崗地區，藉由觀光消費帶動當地經濟。 圖／觀天下有線電視提供

宜蘭「綠19」公車原本只行駛至石城服務區，即日起延駛進新北貢寮馬崗地區，並與「856」公車兩條路線串接，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

宜蘭縣「綠19」公車原自宜蘭縣礁溪轉運站行駛至石城服務區，即日起延駛至新北市貢寮馬崗，與「856」公車路線串連沿途可至福隆、龍洞、鼻頭角、黃金瀑布、金瓜石黃金博物館、九份老街及瑞芳火車站。

新北市議員林裔綺說，宜蘭「綠19」公車路線延駛至本市貢寮馬崗，沿線增加停靠新北市大掘澳、鶯歌石、萊萊及啟源等站，與「856」公車兩條路線串接，為青春山海線的旅遊延長特色與美景，並透過農漁村的深度旅遊活絡當地經濟。

「綠19」公車疫情前假日運量約100人次，「856」公車假日運量約650人次，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

公車 貢寮 宜蘭 新北

延伸閱讀

敬老眼鏡加碼送 宜蘭連長照機構長輩也能免費配眼鏡

宜蘭水田中央蓋別墅？ 內行人：不要問，很可怕

宜蘭／2021冬戀蘭陽溫泉季 來場如夢如幻《仲夏夜之夢》

錯過今天也沒關係！9日前到宜蘭醫療院所打莫德納 都有贈品

相關新聞

新北稽查5捷運工程發現13項缺失要求立即改善 開罰1廠商6萬元

捷運三鶯線釀3死2傷重大意外，新北勞工局在事後立即針對進行中的5個捷運工程進行稽查，共發現13項缺失。其中安坑輕軌統包廠...

北市聯醫招募60公職護理師 報名期限僅4天

因應後疫情時代的就醫型態轉變，北市聯醫扮演醫學中心與基層醫療間承上啟下的關鍵角色，基於新冠肺炎病毒等新興傳染病威脅恐成為...

北市萬華氣爆炸飛人孔蓋 業者急搶修估12日修復完畢

台北市萬華區和平西路2日在進行標線繪製工程時發生氣爆，不僅地上的人孔蓋被炸開，連馬路也被炸裂，嚇得工人們急忙逃離。北市工...

金山慈護宮重建將動工 點燈還可抽金戒指

金山區的信仰中心金包里慈護宮，開始進入重建程序，在搭建起臨時的紅壇後，舊廟將於本月23日正式動工，金包里慈護宮理監事歡迎信眾一同來見證歷史性的時刻，並且也辦理歲末點燈抽金戒活動，邀請信眾點燈支持建廟基金，還有機會將媽祖聖旨金戒指帶回家。

宜蘭「綠19」公車開進貢寮馬崗 便利一日生活圈

宜蘭「綠19」公車原本只行駛至石城服務區，即日起延駛進新北市貢寮馬崗地區，並與「856」公車兩條路線串接，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

機車加掛搶修工具 汐止江北里長「巡里戰車」

里長每天大小事務很多，巡視鄰里也是其中一項，汐止區江北里長謝祚敏就將自己新買的機車，加裝配備，附掛鉗子、螺絲起子等工具，或是遇到大型回收物要載時，也有繩子、架子可以方便固定，成了巡視鄰里的戰車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。