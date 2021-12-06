宜蘭「綠19」公車開進貢寮馬崗 便利一日生活圈

宜蘭「綠19」公車原本只行駛至石城服務區，即日起延駛進新北市貢寮馬崗地區，並與「856」公車兩條路線串接，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

宜蘭縣「綠19」公車原自宜蘭縣礁溪轉運站行駛至石城服務區，即日起延駛至新北市貢寮馬崗，與「856」公車路線串連沿途可至福隆、龍洞、鼻頭角、黃金瀑布、金瓜石黃金博物館、九份老街及瑞芳火車站。

新北市議員林裔綺說，宜蘭「綠19」公車路線延駛至本市貢寮馬崗，沿線增加停靠新北市大掘澳、鶯歌石、萊萊及啟源等站，與「856」公車兩條路線串接，為青春山海線的旅遊延長特色與美景，並透過農漁村的深度旅遊活絡當地經濟。

「綠19」公車疫情前假日運量約100人次，「856」公車假日運量約650人次，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。