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北市萬華氣爆炸飛人孔蓋 業者急搶修估12日修復完畢

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
大台北瓦斯公司修復完成回填管溝。圖／北市工務局提供
大台北瓦斯公司修復完成回填管溝。圖／北市工務局提供

北市萬華區和平西路2日在進行標線繪製工程時發生氣爆，不僅地上的人孔蓋被炸開，連馬路也被炸裂，嚇得工人們急忙逃離。北市工務局今表示，事件發生當下，道管中心已啟動緊急應變機制，目前正在進行搶修，預計12日將路面修復完畢。

有關萬華區和平西路3段200至208號前，大台北瓦斯公司所屬管線漏氣事件，工務局說明，道路挖掘管理中心經查，管線漏氣是因地下300公釐鑄鐵管機械接頭微漏至中華電信人孔，遭劃設標線時，加熱標線材料火源引燃，導致人孔蓋爆開、路面龜裂。

道管中心接獲通報後，即刻啟動緊急應變機制，調閱地下管線圖資，全程監控大台北瓦斯公司處理過程，並請駐點人員隨時回報搶修進度；大台北瓦斯公司中午11時許接獲通報後，12時抵達現場鑽探查漏確認範圍、下午1時55分通報搶修，發現地下深埋178公分的既有300公釐鑄鐵管機械接點漏氣。

經更換羅斯鎖固後，檢測管線無漏，且工班在現場地面鑽孔也無瓦斯漏氣反應；下午5時30分接續進行管溝回填作業，並在晚間9時49分完成路面臨時修復，預計12月12日將路面修復完畢。

道管中心表示，北市已建置完整公共管線圖資，遇管線災害時可立即查詢定位確認管線資訊，也已建立橫向聯繫通報機制，管線機關接獲通知能以最快速度搶修，另透過各管線機關進駐在道管中心的24小時聯繋平台，及時回報搶修進度，同時藉由即時通報上傳的施工資訊及影像掌握現場狀況。

道管中心表示，已將2D管線圖查詢及3D管線GIS平台建置於北市工務局道路挖掘管理中心網頁，並將全市道路即時施工資訊及施工影像介接至「愛台北」APP，民眾可透過行動裝置定位查詢附近施工資訊，並可遠端監督施工影像，也能及早避開施工路段，順暢行車安全。

氣爆事件發生當下，消防局即刻到現場灑水。圖／北市工務局提供
氣爆事件發生當下，消防局即刻到現場灑水。圖／北市工務局提供
大台北瓦斯公司修復完成回填管溝。圖／北市工務局提供
大台北瓦斯公司修復完成回填管溝。圖／北市工務局提供
大台北瓦斯公司修復完成恢復通車。圖／北市工務局提供
大台北瓦斯公司修復完成恢復通車。圖／北市工務局提供

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