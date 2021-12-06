金山慈護宮重建將動工 點燈還可抽金戒指

金山區的信仰中心金包里慈護宮，開始進入重建程序，在搭建起臨時的紅壇後，舊廟將於本月23日正式動工，金包里慈護宮理監事歡迎信眾一同來見證歷史性的時刻，並且也辦理歲末點燈抽金戒活動，邀請信眾點燈支持建廟基金，還有機會將媽祖聖旨金戒指帶回家。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，歷史建築的重建相當講究，在專家、學者與建築師的指導下，保留歷史文物，將多年的歷史遺跡妥善保存，而重建廟宇需要自籌龐大經費，金包里慈護宮在歲末年終的時刻，鼓勵信眾多多點光明燈、安太歲來支持。

金包里慈護宮更將許多信眾捐贈的金子與金鎖片做充分的應用，打造成媽祖娘娘的聖旨金戒指，即日起到3月底，只要到金包里慈護宮點年燈，就可以獲得一個抽獎序號，到4月9日金包里慈護宮將會辦理線上抽獎，將媽祖金戒指抽出，總共將有36枚金戒指，慈護宮邀請信眾趁著年節前往點燈，為自己祈福保平安，支持建廟基金，順帶將金戒指抽回家。