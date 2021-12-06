捷運三鶯線工安殷鑑 新北勞檢捷運工地13項缺失

捷運三鶯線工地日前釀3死2傷的重大工安事故，新北市勞檢處近來啟動5捷運工程工地專案檢查，共發現13項缺失，為避免類似事件重演，勞檢處要求廠商限期改善並開罰。

勞檢處發布新聞稿表示，共針對施工中的捷運萬大中和線4個工地及安坑輕軌捷運工程1個工地實施稽查，共發現包括對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋，車站區暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施等13項缺失。

勞檢處表示，除依規定通知施工單位限期改善各缺失外，針對未做好人員防墜及開挖擋土設施等重大違規部分，將依職業安全衛生法處新台幣3至30萬元罰鍰，並函請工程主辦機關及監造單位加強督導，未來勞檢處將透過列管追蹤，以確認改善情形。

勞工局長陳瑞嘉指出，捷運路線通常位屬地狹人稠之處，為爭取更好的施工空間，同時避免影響原有路段的運輸功能，設計上常以高架方式呈現，但因為是高架施工又緊鄰道路作業，施工風險通常較一般工程高。

他表示，常見工地的危害有「人員墜落」、「結構倒塌」、「機具碰撞」及「車輛突入」等，如果稍有不慎，就容易發生職業災害。

陳瑞嘉表示，捷運工程施工風險高，已督促廠商善盡承攬管理責任，減少職災；施工單位更應落實安全整備工作，加強承攬管理，以提高下包廠商及作業勞工的安全意識，防止職業災害的發生，否則，一旦發生工安事故，除將面臨刑事及行政責任外，更將負擔高額的民事賠償。