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八里龍形市場正式動工 2023年完工
新北市府為因應八里市民採買需求，決定以BOT形式興建「龍形市場」，今日上午舉行動土典禮。新建市場投資金額為1億1700萬，面積2079平方公尺，為一棟地上4層樓的建築，預計於2023年上半年完工，提供在地優質市場服務。
八里區的中庄、下庄地區皆有市場，唯獨上庄地區沒有，市府早在2017年就開始規畫新闢市場，但當時地方人口不足，沒有建商願意投資，直到近年地方發展力道加大，人口數突破4萬人後，終於有業者願意進場，參與龍形市場開發案。
新北市長侯友宜表示，八里上庄地區市場機能較低，3年前曾在這裡許下願望，盼能為地區帶來一座公有市場，如今終能與大家一起見證願望的實踐。
開發業者全翰龍形廣場股份有限公司董事長韓保全提到，地方一直很期待上庄地區興建市場，他們在今年1月與市府簽訂投資契約，預計投入超過1億元，打造地上4層樓複合型市場，引進超級市場、零售市場及商業設施，並回饋150坪公益空間給在地，共同服務八里區居民。
新北市市場處表示，龍形市場建築外觀將結合八里區景觀特色，引入觀音山、淡水河及臺北港等在地景觀元素，入口處則會設置帆型假牆，營造港口船隻及山巒層層疊進之意象。
市場處表示，八里龍形市場對當地居民來說非常重要，除提供購買日常所需外，還有公益空間能提供休閒娛樂使用。市府將透過與民間合作，導入民間資金、經驗、經營能力及創意，期待為八里區帶來新氣象。
市場處補充，市府積極致力提升市場服務品質，除新建市場外，還會持續針對現有公有市場推行改造及改建計畫，提供新北市民親切舒適、乾淨整潔的優質市場體驗。
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