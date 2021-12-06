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新北稽查5個捷運工程共13項缺失 除限改外最重可罰30萬
捷運三鶯線釀3死2傷重大意外，引發各界關注，新北勞工局在事後立即針對進行中的5個捷運工程進行稽查，共發現13項缺失，除要求施工單位立即改善外，還將依法針對重大違規開罰3至30萬元，盼不要再有不幸意外發生。
新北市捷運三鶯線統包工程日前發生重大意外，工程在進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，疑似模板爆裂致施工人員墜地，最後釀成3死2傷意外，勞工局為避免類似事件重演，於事後立即啟動捷運工程專案檢查。
勞工局說明，這次專案檢查針對施工中萬大中和線的4個工程、安坑輕軌捷運工程的1個工程，共計發現13項缺失，除將依規定通知施工單位限期改善外，還將針對未做好人員防墜及開挖擋土設施等重大違規部分，依職業安全衛生法處3至30萬元罰鍰，並函請工程主辦機關及監造單位加強督導，未來勞檢處將透過列管追蹤來確認改善情形。
勞工局長陳瑞嘉指出，捷運路線通常行經地狹人稠之處，為施工方便且避免影響路段原有運輸，常以高架方式設計，但這就提高施工人員風險，常見危害包含「人員墜落」、「結構倒塌」、「機具碰撞」及「車輛突入」等，因此勞檢處希望透過現場工安診斷，降低作業風險，同時督促得標廠商善盡承攬管理責任。
陳瑞嘉提醒，施工單位切勿心存僥倖，一定要落實安全整備工作、加強承攬管理，以提升下包廠商及作業勞工的安全意識，防止職業災害發生。若真的不幸發生工安意外，施工單位除將面臨刑事及行政責任外，更將負擔高額的民事賠償。
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