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影／奇美醫引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」加速復健

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，能加速復健。記者周宗禎／攝影
奇美醫學中心引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，能加速復健。記者周宗禎／攝影

大腦神經細胞受損手部失能病人失去自我照顧能力、生活不便；傳統復健只能由他人或患者健康手協助重新學習動作控制。奇美醫學中心今天宣布引進「南台灣第一套穿戴式上肢遠端復健機器手」，機器手結合治療師讓病人可安全提早高強度反覆功能訓練，能有效在較短時間達到較佳復成效。

院方表示，近2年來每天平均2.5人因中風住院，治療後接續復健；「穿戴式上肢遠端復健機器手」外觀類似電影鋼鐵人手套，操作原理是感應健康手依病人能力動作，同步帶領患部手模仿動作，使病人能在一伸一屈動作間感覺肌肉的控制，進而模仿完成對稱性動作，藉刺激腦神經與神經肌肉，重複練習找回手感。

復健部職能治療組長池昭眉表示，台灣腦中風盛行率35歲以上人口15萬至20萬人，每年新增約3萬人；奇美去年中風住院病人有903人，今年到9月628人，平均每天約2.5人。

池昭眉指出，中風病發後半年是復健黃金期，配合醫囑復健可減少後遺症；但復健辛苦，許多患者常情緒一低落就中斷、影響復原速度，且一再重複動作多，學習意願會降低，機器人輔助復健已是潮流，對提升病人恢復日常生活功能有很大幫助。

池昭眉說，穿戴式智慧復健輔具能對應不同病患需求，易有循序漸進成就感提升治療動機，院方上月引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，供病患自費搭配傳統療程使用。國外研究指出，復健結合智慧輔具可縮短復健期，國內臨床試驗也證實生活品質可獲得改善，但也需要家人的耐心陪伴，才能協助病人度過復健長路。

院方表示，新式「復健機器手」復健目前先以服務腦中風病人為主，包含個人化復健訓練計畫，及專業團隊一對一帶領訓練。未來期望納入更多周邊神經損傷病人，造福廣大神經損傷病人。

奇美醫引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，能加速復健。記者周宗禎／攝影
奇美醫引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，能加速復健。記者周宗禎／攝影
奇美醫引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，能加速復健。記者周宗禎／攝影
奇美醫引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，能加速復健。記者周宗禎／攝影

復健 腦中風 患者

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