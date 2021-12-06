快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

發表能源議題看法　侯友宜：中央有權有責要面對

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，中央有權有責，應該要好好面對能源議題。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，中央有權有責，應該要好好面對能源議題。記者張睿廷／攝影

公投倒數12日，外界相當關心新北市長侯友宜對公投案態度。侯友宜今日受訪時表示，他長久以來都用行動表達對人民的關心，最重要的還是國家安全、人民健康，中央有權有責，必須負起責任，處理好能源議題，讓國家永續發展。

環保團體近日再提三接遷往台北港，立法委員林為洲認為是可行方案。侯友宜回應，中央到現階段都沒有這樣的規畫，這樣的問題是中央要去面對，他們有權力，就應該負起責任，國家的能源絕對不能斷，還要讓產業、環境永續發展，帶動經濟成長，呼籲中央應該把它做好。

另外，有人好奇公投倒數，侯友宜是否會出席宣講活動。侯表示，長久以來，他都用行動表達對人民關心議題的態度，他也會去跟民眾說明，人民的健康、國家的安全、產業的發展，自己都有在行動中表達對人民的關心。

針對核四，侯友宜提到，自己的態度從來新北市到現在都沒有變過，要有能力處理核安及核廢料才有資格談核安，中央有權有責直接面對能源議題，應好好思考如何讓產業永續發展，保有國家安全，最重要的是不能忽略人民的健康、安全。

侯友宜 公投

延伸閱讀

為89位新北文化大使授證 侯友宜盼青年激發文化穿透力

詹宏志認了幫林秉樞傳訊 侯友宜：嚴辦家暴者捍衛正義

新北好茶活動開跑 侯友宜：攜家帶眷來坪林玩

侯友宜與饒慶鈴同台銷售鳳梨釋迦 新北已認購21.6萬台斤

相關新聞

新北稽查5捷運工程發現13項缺失要求立即改善 開罰1廠商6萬元

捷運三鶯線釀3死2傷重大意外，新北勞工局在事後立即針對進行中的5個捷運工程進行稽查，共發現13項缺失。其中安坑輕軌統包廠...

北市聯醫招募60公職護理師 報名期限僅4天

因應後疫情時代的就醫型態轉變，北市聯醫扮演醫學中心與基層醫療間承上啟下的關鍵角色，基於新冠肺炎病毒等新興傳染病威脅恐成為...

北市萬華氣爆炸飛人孔蓋 業者急搶修估12日修復完畢

台北市萬華區和平西路2日在進行標線繪製工程時發生氣爆，不僅地上的人孔蓋被炸開，連馬路也被炸裂，嚇得工人們急忙逃離。北市工...

金山慈護宮重建將動工 點燈還可抽金戒指

金山區的信仰中心金包里慈護宮，開始進入重建程序，在搭建起臨時的紅壇後，舊廟將於本月23日正式動工，金包里慈護宮理監事歡迎信眾一同來見證歷史性的時刻，並且也辦理歲末點燈抽金戒活動，邀請信眾點燈支持建廟基金，還有機會將媽祖聖旨金戒指帶回家。

宜蘭「綠19」公車開進貢寮馬崗 便利一日生活圈

宜蘭「綠19」公車原本只行駛至石城服務區，即日起延駛進新北市貢寮馬崗地區，並與「856」公車兩條路線串接，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

機車加掛搶修工具 汐止江北里長「巡里戰車」

里長每天大小事務很多，巡視鄰里也是其中一項，汐止區江北里長謝祚敏就將自己新買的機車，加裝配備，附掛鉗子、螺絲起子等工具，或是遇到大型回收物要載時，也有繩子、架子可以方便固定，成了巡視鄰里的戰車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。