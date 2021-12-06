聽新聞
test
0:00 / 0:00
回收水帶做成耶誕樹 台南和緯消防分隊發揮創意
「媽媽，你看好特別的耶誕樹！」台南市和緯消防分隊員和眷屬，發揮創意巧思，以回收水帶和報廢滅火器，做成另類消防耶誕樹，消防耶誕樹上裝置住警器及瓦斯桶模型，向民眾宣導消防安全，吸引往來民眾駐足觀賞。
一般耶誕樹上裝置彩球和蝴蝶結，和緯消防分隊的耶誕樹和一般的不同，擺設滅火器、住警器及救生圈等模型設備。豎立在和緯消防分隊前，另類的耶誕樹，相當引人注意。
這棵消防耶誕樹是和緯消防分隊分隊長高嘉成和妻子盧紀蓁、消防隊員林佑彝等人DIY合作做成。高嘉成說，消防耶誕樹樹身是以隊上報廢水帶繞成，再以綠色噴漆噴上樹身，耶誕樹底不是放耶誕紅，改以報廢滅火器裝飾。
盧紀蓁表示，以回收水帶和報廢滅火器裝飾，既環保又省錢，消防耶誕樹花了約3千元做成，大家出錢出力，做成創意消防耶誕樹，很有成就感。
和緯消防分隊並在大門旁，設置消防園地，提供消防安全常識，提醒民眾注意用火用電安全，並會隨時更新，讓民眾認識正確消防安全知識，保障住家及人身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言