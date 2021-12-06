回收水帶做成耶誕樹 台南和緯消防分隊發揮創意

「媽媽，你看好特別的耶誕樹！」台南市和緯消防分隊員和眷屬，發揮創意巧思，以回收水帶和報廢滅火器，做成另類消防耶誕樹，消防耶誕樹上裝置住警器及瓦斯桶模型，向民眾宣導消防安全，吸引往來民眾駐足觀賞。

一般耶誕樹上裝置彩球和蝴蝶結，和緯消防分隊的耶誕樹和一般的不同，擺設滅火器、住警器及救生圈等模型設備。豎立在和緯消防分隊前，另類的耶誕樹，相當引人注意。

這棵消防耶誕樹是和緯消防分隊分隊長高嘉成和妻子盧紀蓁、消防隊員林佑彝等人DIY合作做成。高嘉成說，消防耶誕樹樹身是以隊上報廢水帶繞成，再以綠色噴漆噴上樹身，耶誕樹底不是放耶誕紅，改以報廢滅火器裝飾。

盧紀蓁表示，以回收水帶和報廢滅火器裝飾，既環保又省錢，消防耶誕樹花了約3千元做成，大家出錢出力，做成創意消防耶誕樹，很有成就感。