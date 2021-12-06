快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回收水帶做成耶誕樹 台南和緯消防分隊發揮創意

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市和緯消防分隊消防耶誕樹，由分隊長高嘉成（中）和妻子盧紀蓁（左）、消防隊員林佑彝（右）等人DIY合作做成，相當有創意。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊消防耶誕樹，由分隊長高嘉成（中）和妻子盧紀蓁（左）、消防隊員林佑彝（右）等人DIY合作做成，相當有創意。記者黃宣翰／攝影

「媽媽，你看好特別的耶誕樹！」台南市和緯消防分隊員和眷屬，發揮創意巧思，以回收水帶和報廢滅火器，做成另類消防耶誕樹，消防耶誕樹上裝置住警器及瓦斯桶模型，向民眾宣導消防安全，吸引往來民眾駐足觀賞。

一般耶誕樹上裝置彩球和蝴蝶結，和緯消防分隊的耶誕樹和一般的不同，擺設滅火器、住警器及救生圈等模型設備。豎立在和緯消防分隊前，另類的耶誕樹，相當引人注意。

這棵消防耶誕樹是和緯消防分隊分隊長高嘉成和妻子盧紀蓁、消防隊員林佑彝等人DIY合作做成。高嘉成說，消防耶誕樹樹身是以隊上報廢水帶繞成，再以綠色噴漆噴上樹身，耶誕樹底不是放耶誕紅，改以報廢滅火器裝飾。

盧紀蓁表示，以回收水帶和報廢滅火器裝飾，既環保又省錢，消防耶誕樹花了約3千元做成，大家出錢出力，做成創意消防耶誕樹，很有成就感。

和緯消防分隊並在大門旁，設置消防園地，提供消防安全常識，提醒民眾注意用火用電安全，並會隨時更新，讓民眾認識正確消防安全知識，保障住家及人身安全。

台南市和緯消防分隊消防耶誕樹，相當另類吸睛。記者黃宣翰／攝影
台南市和緯消防分隊消防耶誕樹，相當另類吸睛。記者黃宣翰／攝影

台南

延伸閱讀

強化救災效率 台南市消防車增設遠端資訊系統

彰化火車站耶誕樹點燈 繽紛燈飾美不勝收

桃青埔房屋銷售中心大火 木造加風大員工試圖滅火未果

影／瑞芳三貂嶺晚間4登山客迷路求援 消防人員上山找人

相關新聞

新北稽查5捷運工程發現13項缺失要求立即改善 開罰1廠商6萬元

捷運三鶯線釀3死2傷重大意外，新北勞工局在事後立即針對進行中的5個捷運工程進行稽查，共發現13項缺失。其中安坑輕軌統包廠...

北市聯醫招募60公職護理師 報名期限僅4天

因應後疫情時代的就醫型態轉變，北市聯醫扮演醫學中心與基層醫療間承上啟下的關鍵角色，基於新冠肺炎病毒等新興傳染病威脅恐成為...

北市萬華氣爆炸飛人孔蓋 業者急搶修估12日修復完畢

台北市萬華區和平西路2日在進行標線繪製工程時發生氣爆，不僅地上的人孔蓋被炸開，連馬路也被炸裂，嚇得工人們急忙逃離。北市工...

金山慈護宮重建將動工 點燈還可抽金戒指

金山區的信仰中心金包里慈護宮，開始進入重建程序，在搭建起臨時的紅壇後，舊廟將於本月23日正式動工，金包里慈護宮理監事歡迎信眾一同來見證歷史性的時刻，並且也辦理歲末點燈抽金戒活動，邀請信眾點燈支持建廟基金，還有機會將媽祖聖旨金戒指帶回家。

宜蘭「綠19」公車開進貢寮馬崗 便利一日生活圈

宜蘭「綠19」公車原本只行駛至石城服務區，即日起延駛進新北市貢寮馬崗地區，並與「856」公車兩條路線串接，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

機車加掛搶修工具 汐止江北里長「巡里戰車」

里長每天大小事務很多，巡視鄰里也是其中一項，汐止區江北里長謝祚敏就將自己新買的機車，加裝配備，附掛鉗子、螺絲起子等工具，或是遇到大型回收物要載時，也有繩子、架子可以方便固定，成了巡視鄰里的戰車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。