新北貢寮鮑季開跑 用五倍券再加碼限量福袋

為推廣鮮嫩肥美的當季「貢寮鮑」，貢寮區漁會於昨日在澳底漁港舉辦「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑活動，並推出限量五倍券加倍回饋的貢寮鮑福袋，及好吃好玩的活動，讓參加活動的大小朋友度過一個充實的週末。

貢寮鮑是新北貢寮在地養殖的九孔及黑盤鮑，以天然海藻、東北角純淨海水養殖，味道鮮美口感Q彈，加上養殖過程不使用任何化學藥物，且市府定期抽檢，並輔導養殖戶取得「產銷履歷」及使用「水產品生產追溯條碼」。

貢寮區漁會為了推廣貢寮鮑，舉辦「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動，限量100份五倍券加倍回饋，民眾可以用500元五倍券購得價值500元的貢寮鮑福袋，同時享有500元的在地水產採購金券，持有在地水產採購金券的民眾，可於12月5日至12月19日前於澳底漁貨直銷中心換購等值水產品；此外，現場還有現烤貢寮鮑、貢寮鮑殼DIY等多種活動。