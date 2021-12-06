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新北貢寮鮑季開跑 用五倍券再加碼限量福袋

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」現場還有現烤貢寮鮑、貢寮鮑殼DIY等多種活動。圖 /新北農業局提供
「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」現場還有現烤貢寮鮑、貢寮鮑殼DIY等多種活動。圖 /新北農業局提供

為推廣鮮嫩肥美的當季「貢寮鮑」，貢寮區漁會於昨日在澳底漁港舉辦「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑活動，並推出限量五倍券加倍回饋的貢寮鮑福袋，及好吃好玩的活動，讓參加活動的大小朋友度過一個充實的週末。

貢寮鮑是新北貢寮在地養殖的九孔及黑盤鮑，以天然海藻、東北角純淨海水養殖，味道鮮美口感Q彈，加上養殖過程不使用任何化學藥物，且市府定期抽檢，並輔導養殖戶取得「產銷履歷」及使用「水產品生產追溯條碼」。

貢寮區漁會為了推廣貢寮鮑，舉辦「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」貢寮鮑產地活動，限量100份五倍券加倍回饋，民眾可以用500元五倍券購得價值500元的貢寮鮑福袋，同時享有500元的在地水產採購金券，持有在地水產採購金券的民眾，可於12月5日至12月19日前於澳底漁貨直銷中心換購等值水產品；此外，現場還有現烤貢寮鮑、貢寮鮑殼DIY等多種活動。

新北農業局說，貢寮區漁會直營的「澳底漁貨直銷中心」推出週末不打烊，優質在地漁產品直銷到過年活動，從12月5日至明年1月30日止，每週末都能在澳底漁貨直銷中心，以最優惠價格買到最新鮮的當令現撈漁獲，並於12月11日、12日、18日及19日持續推出，每日限量25份五倍券加倍回饋的貢寮鮑福袋，讓民眾滿載而歸。

澳底漁會直銷中心新鮮漁貨五倍券加倍。圖 /新北農業局提供
澳底漁會直銷中心新鮮漁貨五倍券加倍。圖 /新北農業局提供

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