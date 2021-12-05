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新北中和員山公園土質鬆軟地墊龜裂 重設計明春發包修繕

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市自108年來就成立跨局處工作小組力推特色公園及共融式遊具等，但現在不到三年，中和員山公園就出現損壞情形。記者李成蔭／攝影
新北市自108年來就成立跨局處工作小組力推特色公園及共融式遊具等，但現在不到三年，中和員山公園就出現損壞情形。記者李成蔭／攝影

新北市自108年來就成立跨局處工作小組力推特色公園及共融式遊具等，直至今年11月底，3年來總共已經改造115座，不過有議員表示，共融式遊具維護上比罐頭遊具複雜，且價格更貴，但現在不到三年卻已經有公園出現損壞情形。新北景觀處回應，特色公園落成以來就相當熱門，導致損耗情形相當快速，不過市府都會定期維護，並檢驗安全措施。

新北市議員張志豪表示，共融式遊具的設計通常比較有創意，材質也新穎，有別於以往的罐頭式遊具都為塑膠，所以常常過個兩三年就有鏽蝕，並造成安全問題，所以市府必須要有年度檢視作業，並進行全面修繕。

張志豪補充，現在許多特色公園都由區公所來維護及管理，但其實業管單位應該是農業局，而農業局針對特色公園又沒有特別編列預算，這讓公所是「巧婦難為無米之炊」，盼有預算的工務局、農業局等相關單位要共同協調處理。

張志豪指出，像近來很多民眾跟他陳情，中和員山公園的PU地墊出現許多凹洞及裂痕，周遭一些共融式遊具也出現破損情形，主因是該地原為公墓，大量回填土導致土質鬆軟，若只以表面重鋪修繕是沒有用的，必須將地底整塊土壤重新夯實。

中和區公所經建課回應，目前已經針對可以修補的部分做緊急修補，無法及時修補的則先以路障及封鎖線提醒民眾請勿靠近，至於其它比較小的裂縫，因暫時沒有影響遊戲安全，所以會再與相關單位研商，工程預計明年2至3月發包。

中和區公所經建課說明，員山公園相當熱門，地墊在經長時間使用及拉扯、風吹日曬雨淋等，難免出現裂縫，這損壞是長時間累積的問題，目前規劃將作整體重新設計，所需時間較長，工程尤其將針對個別區塊做調整，改採人工草皮，就不會出現地墊亂翹的情形，也更加美觀。

景觀處也說，區公所日常都會針對每個公園去做維護，且每三年就會委外進行國家標準檢驗，以確認公園符合安全標準，相關所需經費也都會盡力去做調配，沒有太大問題。

景觀處長林俊德表示，特色公園落成後都很熱門，因此耗損確實比較大，尤其當中共融式遊具因為比傳統遊具有更多功能性，因此在保養上確實比較費工。

林俊德補充，很多共融式遊具及相關零件都由海外進口，近來疫情影響船期，許多新的遊具都因此遭波及，像泰山辭修公園特色遊戲場的遊具就因此受延宕。

員山公園的一些共融式遊具出現破損情形，中和區公所目前先拉封鎖線提醒民眾請勿靠近。記者李成蔭／攝影
員山公園的一些共融式遊具出現破損情形，中和區公所目前先拉封鎖線提醒民眾請勿靠近。記者李成蔭／攝影
員山公園的PU地墊出現許多凹洞及裂痕，中和區公所目前先以路障提醒民眾請勿靠近。記者李成蔭／攝影
員山公園的PU地墊出現許多凹洞及裂痕，中和區公所目前先以路障提醒民眾請勿靠近。記者李成蔭／攝影

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