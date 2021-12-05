快看是不是你！台北熊好券3千大滿貫禮 11幸運兒出爐

台北熊好券第200萬筆交易已經在今天晚間18點35分48.161秒出現，此筆熊好券消費是用於微風台北車站2樓綜合櫃，北市府也找出18點35分46.015表秒至18點35分50.750秒間完成交易的11位幸運兒，將於明天6日中午前，收到由台北通系統自動派發價值3千元的「大滿貫」加碼禮票券。

台北市政府秘書長陳志銘說，熊好券採用「數位券」方式可以快速得知已累積完成交易筆數等相關資訊，這也是傳統紙本券所無法達成的；施行滿月即突破2百萬筆交易，他特別感謝民眾及熊好店家的持續支持，於無形中逐漸養成數位消費的體驗與習慣。

台北熊好券是從11月5日開始使用至今，台北市政府今天上午就預估，第200萬筆交易預計今天出現，台北熊好券第200萬筆交易前後各5位消費者，合計11位幸運兒，將獲得價值3千元的「大滿貫」加碼禮，包括住宿券1千元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。