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鴨鴨公園地景藝術展今開幕 白色耶誕風成打卡熱點

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「鴨鴨公園地景藝術展」今年以白色耶誕風格的「星空祈願暖心過冬」為主題。圖／新北高灘處提供
「鴨鴨公園地景藝術展」今年以白色耶誕風格的「星空祈願暖心過冬」為主題。圖／新北高灘處提供

新北歡樂耶誕城廣受好評，新北高灘處今年也以白色耶誕風格的「星空祈願暖心過冬」為主題，辦理鴨鴨公園地景藝術展，今開幕現場除有許多表演炒熱氣氛外，也有許多攤位及體驗等，讓民眾有機會獲得限量紀念品及扭蛋，許多參與的民眾直呼展場處處是美景，相當好拍。

歡樂耶誕城已於3日開城，高灘處也接力於今日以「星空祈願暖心過冬」為主題辦理「2021鴨鴨公園地景藝術展」開幕，讓可愛鴨鴨地景披上雪白新裝，吸睛度破表。

水利局說明，今日開幕活動除特別邀請深受小朋友喜愛的MOMO家族帶動跳外，還邀請到小提琴家林子安的應景音樂表演、氣球互動秀等，另外周邊攤位也相當熱鬧，有趣味DIY及一連串的闖關活動、推雪球體驗等，闖關成功者可獲限量聖誕襪糖果造型袋；民眾現場拍照打卡也可免費玩限量扭蛋。

水利局長宋德仁表示，鴨鴨公園地景藝術展在今年除有4米高可愛的鴨鴨雪屋為主體，另有鴨鴨聖誕樹、鴨鴨雪人堆、薑餅人、流星溜滑梯等展期限定展品，歡迎大家拍照打卡，為冬日時光寫下浪漫溫暖的回憶。

高灘處長謝俊隆指出，鴨鴨公園每年都以不同風貌和大家見面，且一年比一年精彩，今年因疫情關係，希望呈現溫暖氛圍，白天有聖誕氣氛，晚上有星空光雕，歡迎大家一同前來體驗。

參與民眾周小姐分享，難得可在河濱公園感受到雪白的耶誕氣氛，每個角落都很好拍。水利局表示，鴨鴨公園地景藝術展位於三重中興橋旁，展期自12月5日展至明年1月9日，每日早上8時至晚上10時30分開放，要在為期36天的展期裡，以白色耶誕風為主軸，打造出絕美的地景藝術特色。

水利局提醒，民眾若要自行前往，可由中興跨堤陸橋或忠孝越堤道進入河濱內之「鴨鴨公園」；搭乘大眾運輸者可至三重站1A或機捷A2站出口，經往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達；到訪期間也請民眾務必配合防疫措施。

「2021鴨鴨公園地景藝術展」浪漫雪屋。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」浪漫雪屋。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」到夜間又是不同風景。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」到夜間又是不同風景。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」許多裝置藝術也適合小朋友遊樂及拍照。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」許多裝置藝術也適合小朋友遊樂及拍照。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」許多裝置藝術也適合小朋友遊樂及拍照。圖／新北高灘處提供
「2021鴨鴨公園地景藝術展」許多裝置藝術也適合小朋友遊樂及拍照。圖／新北高灘處提供

水利局 新北 歡樂耶誕城

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