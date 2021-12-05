新北三重三和路3、4段部分道路改善 明後天銑鋪並彈性交管

為改善新北巿三重區三和路3段至4段（仁愛街至三和路4段44巷範圍）道路鋪面品質，新北養工處將於本月6日及7日每晚10時至隔天清晨6時辦理道路銑鋪工程，施工路段也將於期間進行彈性交維，請民眾減速慢行，並依照現場人員引導行駛，以安全快速通過。

養工處指出，三和路3段至4段是連接三重區及蘆洲區的重要通路，同時也是進出國道的要道，交通量十分龐大。這次鋪面銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後日常維護頻率。

養工處說明，6日晚上10時至隔日清晨2時將封閉三和路3段至4段雙號側（重陽路4段至三和路3段44巷範圍），並進行車輛調撥，用路人可利用對向車道通行。

7日晚上10時至隔日清晨1時將封閉三和路3段單號側（仁愛街至交流道口範圍），並進行車輛調撥，用路人可利用對向車道通行，欲前往國道之車輛請由重陽路進入；當日清晨2時至6時，施作三和路3段與國道交流道口處路面銑鋪，將於國道下交流道位置進行內側車道縮減，欲往台北橋方向之車輛將由交維人員引導從三和路4段44巷行駛進入，而欲前往國道之車輛請由三和路3段引道進入。

12月8日清晨1時至6時，將封閉三和路3段至4段單號側（交流道口至三和路4段44巷範圍），並進行車輛調撥，同時國道下交流道位置進行外側車道縮減，並封閉下交流道之引道。