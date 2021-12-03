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新北歡樂耶誕城點燈 邀防疫幕後英雄祈福

中央社 / 新北3日電

新北市歡樂耶誕城活動今天晚上點燈，與樂高公司合作的3D雷射光雕投影秀，播出首支「追星篇」。市府邀請防疫期間辛苦的醫護警消與民政人員一起點燈，也祈福市民都能平安。

在倒數聲中，市長侯友宜晚間於市府市民廣場與市議會議員團等，一起主持「2021新北歡樂耶誕城」開城點燈儀式，新加坡光雕團隊打造樂高主題光雕投影秀，活動將持續至明年1月2日。

為感激警消醫護及民政人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間防疫辛苦，邀板橋衛生所護理長吳瑋姍、亞東醫院急重症主任洪芳明、消防局民生分隊員蔡黎君、溪崑分隊員曾士洲、警察局保防科股長葉倉池、資訊室警務員何昌岳、民政局兵役勤管科股長魏永宣、勤管科員黃寶儀，一起點燈。

市政府今年請合作團隊將光雕投影突破物理限制，擴大主燈秀投影範圍，將市府大樓貼膜增加740平方公尺的投影面積；市府從下午不到4時就提醒員工要關燈、拉下窗簾，點燈前，不少人尚未下班摸黑辦公。

今晚推出的光雕秀「追星篇」，描述小精靈為了啟動遊樂園，偷偷拿取星星，而與耶誕老人發生刺激的冒險追逐戰。第二支光雕秀「重啟篇」將於11日的「巨星耶誕演唱會」當天首映。

侯友宜致詞表示，市府和「樂高公司」合作，在板橋區中山路與新府路口打造「樂高耶誕老人」，也邀樂高達人在市府大廳展出樂高積木作品，還有「迷你新北歡樂耶誕城」的樂高創作。

侯友宜說，配合中央振興五倍券與「新北加倍券」加碼活動，更鼓勵外地遊客前來新北市，額外推出「新北振興－旅宿業加碼抽」活動。各個展攤也要照顧外縣市小農，以促進疫後經濟。

市府觀光旅遊局表示，耶誕主燈秀已連續舉辦11年，4日將邀受年輕人喜愛的「有趣市集」，在市府廣場舉辦文創手作展攤、經典美食，結合歌手熱情的音樂演出。台東縣也將在現場展售釋迦及原民耶誕文創工藝品。

樂高 侯友宜

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